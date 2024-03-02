В Канаде рассматривают отправку своих военных на Украину для обучения солдат ВСУ

Министр обороны Канады, Билл Блэр, заявил, что Канада может отправить ограниченное число своих военных на Украину для обучения солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает издание Toronto Star.

По словам министра, такая возможность реализуется лишь в случае, если курсы подготовки пройдут за линией фронта.

“Я не желаю размещать личный состав Канадских Вооруженных Сил рядом с театром боевых действий, чтобы не создавать впечатление, будто мы берем на себя боевую роль”, – отметил Блэр.

Также он подчеркнул, что обсуждался вариант проведения обучения украинцев на территории Франции. Об этом шел разговор во время встречи в Париже. Однако, из-за беспокойства соседних государств, которые рассматривали это как вмешательство военного характера, этот вариант был исключен.

Ранее Президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что возможна отправка войск НАТО на Украину. В свою очередь, канцлер ФРГ, Олаф Шольц, сообщил, что войска НАТО не будут переброшены в зону конфликта.