В Канаде рассматривают отправку своих военных на Украину для обучения солдат ВСУ

По словам министра, такая возможность реализуется лишь в случае, если курсы подготовки пройдут за линией фронта.
“Я не желаю размещать личный состав Канадских Вооруженных Сил рядом с театром боевых действий, чтобы не создавать впечатление, будто мы берем на себя боевую роль”, – отметил Блэр.
Также он подчеркнул, что обсуждался вариант проведения обучения украинцев на территории Франции. Об этом шел разговор во время встречи в Париже. Однако, из-за беспокойства соседних государств, которые рассматривали это как вмешательство военного характера, этот вариант был исключен.
Ранее Президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что возможна отправка войск НАТО на Украину. В свою очередь, канцлер ФРГ, Олаф Шольц, сообщил, что войска НАТО не будут переброшены в зону конфликта.