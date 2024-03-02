Глава МИД Жоли: Канада и G7 дополнительно ограничат импорт российских алмазов

Канада и группа стран G7 принимают новые меры по ограничению импорта российских алмазов. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о введении дополнительных санкций в отношении российских драгоценных камней.

Эти новые ограничения стали следствием соглашения, достигнутого странами Евросоюза и G7 в декабре прошлого года, о целенаправленном исключении российских алмазов с рынков данных государств. С 1 января 2024 года запрет на поставки камней вступил в силу, а с 1 марта началась детальная контроль и ограничение поставок обработанных драгоценных камней из третьих стран.

Все эти меры направлены на укрепление системы контроля и сертификации, которую планируется создать в рамках G7 к осени текущего года. Министр Жоли заверила, что Канада будет продолжать работу с другими международными партнерами для внедрения всеобъемлющего контроля, которые исключит возможность поставки российских алмазов на рынки G7.

Таким образом, Канада стремится обеспечить своих потребителей дополнительной уверенностью в том, что приобретаемые ими алмазы не связаны с незаконной войной России. Объем запрещенных товаров будет включать ювелирные изделия с российскими алмазами, наручные, карманные и другие виды часов, а также секундомеры.

Гражданам Канады будет запрещено импортирование, приобретение и приобретение неподготовленных или обработанных (непромышленных) алмазов, а также несортированных алмазов из России. 12-й пакет антироссийских санкций также запрещает прямой или косвенный импорт, приобретение и передачу алмазов, включая транзит через Россию или обработку в третьих странах.

Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами. Канада также ввела санкции против российского государственного алмазодобывающего конгломерата Алроса и отменила статус благоприятствующего торгового партнера для России, фактически введя 35% тариф на весь российский импорт.