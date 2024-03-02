KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия «Вредная привычка». Премьера!

Вася и его отец проживали вместе в деревне, пока пожар не уничтожил их дом. Бедствие и финансовые трудности заставили их отправиться в город в поисках выхода из трудной ситуации. Вася предложил отцу нестандартное решение – приобрести абонемент в круглосуточный фитнес-клуб. Они стали проводить там большую часть своего времени, что привело к решению администрации избавиться от настойчивых клиентов.

Видеотека START – Сериал «Престиж». Премьера!

Посёлок Престиж представляет собой обитель для избранных: тут проживают чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и слугами. Их устойчивую жизнь нарушает трагическое событие – убийство няни у семьи Филимоновых. Это заставляет соседей начать подозревать друг друга и задуматься: насколько надежны те, кому они поручают самое дорогое – своих детей? По ходу расследования, возглавляемого «королевой местной полиции» Елизаветой Егоровной в исполнении Ирины Розановой, становится очевидным, что у каждого обитателя этого элитного поселка есть свои скрытые тайны и мотивы для убийства.

Видеотека Premier – Реалити-шоу «Выживалити». Премьера!

Участники из различных реалити-шоу, таких как «Последний герой», «Битва экстрасенсов», «Танцы», «Выжить в Дубае», «Пацанки» и другие, сойдутся в новом проекте под названием «Выживалити». Им предстоит справляться с различными экстремальными испытаниями: это и прыжки с вертолета, и тонущие машины, и разгадывание кодов замков, а также другие вызовы, проверяющие не только физическую выносливость, но и способность преодолевать психологические ловушки при принятии решений. Все это ради главного приза – 10 миллионов рублей.

Видеотека START – Мультфильм «Мальчик-дельфин»

Видеотека START предлагает посмотреть мультфильм «Мальчик-дельфин». Он рассказывает о дельфинёнке по имени Снежок, который однажды находит чудом спасшегося после катастрофы мальчика. Герои становятся настоящими друзьями, но не всем это нравится. Коварный Осьминог, которому удалось подчинить сознание морских жителей, прогоняет мальчика, и теперь ему предстоит учиться жить на суше, а также искать разгадку собственного происхождения вместе с капитаном Мурваридом и Снежком.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9