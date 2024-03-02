В Канаде компания-оператор замещающих семей снабжала детей наркотиками

В провинции Манитоба в Канаде обнаружен скандальный случай: компания-оператор замещающих семей, известная как Spirit Rising House, предоставляла детям-сиротам наркотики.

Как выяснили местные власти, данная компания занималась координацией девяти семей и двух детских домов, в которых проживали 34 подростка из группы риска, находящихся под присмотром службы по делам детей и семей. Эти дети особенно подвержены риску сексуальной эксплуатации, потребления наркотиков и насилия.

Стало известно, что сотрудники Spirit Rising House снабжали подростков “легкими” наркотиками. По информации одного из телеканалов, руководство компании объяснило сотрудникам, что такая практика используется для того, чтобы предотвратить потребление более серьезных наркотиков.

Один из бывших сотрудников Spirit Rising House рассказал журналистам о политике компании, заявив, что проще успокоить и делать детей счастливыми, чем заниматься бюрократическими процедурами, привлекать полицию и отправлять в больницы. Другая бывшая сотрудница утверждает, что подросткам предлагали выбирать между еженедельной денежной выплатой или ежедневной дозой наркотиков, и все дети выбирали второй вариант.

После того, как эта история стала известна, правительство провинции приняло решение прекратить сотрудничество с Spirit Rising House. Служба по делам детей и семей провела проверку компании, а расследование по данному случаю продолжается.

Ранее уже было отмечено, что в некоторых провинциях Канады употребление наркотиков легализовано, хотя торговля ими по-прежнему запрещена. Власти, несмотря на проведенные исследования, считают, что это может способствовать решению проблемы наркомании.