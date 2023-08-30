Засуха может существенно сократить производство зерновых в Канаде

Урожай пшеницы в Канаде в 2023 г. может существенно сократиться из-за негативного влияния засухи, ухудшившей ее урожайность в основных регионах производства в стране.

Урожай пшеницы в Канаде в 2023 г. может существенно сократиться из-за негативного влияния засухи, ухудшившей ее урожайность в основных регионах производства в стране.

Так, аналитики Statistics Canada оценивают производство канадской зерновой в т.г. на уровне 29,5 млн тонн, что станет вторым наименьшим показателем за последние 8 лет и на 14% уступит результату в 2022 г.

Как отмечается, производство яровой пшеницы в Канаде может снизиться на 14,5% в год, до 22,1 млн тонн, пшеницы дурум – на 26%, до 4,3 млн тонн. Кроме этого ожидается, что аграрии могут собрать 17,6 млн тонн семян канолы (-6% в год), что также станет вторым наименьшим показателем урожая за последние 9 лет.

Вместе с тем, наибольшее сокращение производства ожидается по овсу – на 50%, до 2,4 млн тонн, что станет самым низким результатом с 1991 г.

В то же время урожай кукурузы на зерно увеличится на 1,3%, до 14,7 млн тонн, за счет возросших на 4,1% уборочных площадей, которые компенсируют снижение урожайности на 2,7%, до 156,1 бушеля с акра.

Производство сои вырастет на 2,9% год к году – до 6,7 млн тонн. Как и в случае с кукурузой, негативные последствия падения урожайности (-3,5%, до 44,3 бушелей с акра), будут отчасти ослаблены благодаря увеличению уборочных площадей, на 6,8%.

Окончательные данные по производству сельскохозяйственных культур в Канаде в 2023 году будут опубликованы 4 декабря.