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Ученые Канады связали сменную работу со снижением памяти

Виктория Христова Авг 30, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые Канады связали сменную работу со снижением памяти отключены 31 Просмотров

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто обнаружили связь между сменной работой и памятью. Их исследование показало, что у людей, работающих в ночную смену, чаще наблюдалось снижение памяти.

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто обнаружили связь между сменной работой и памятью. Их исследование показало, что у людей, работающих в ночную смену, чаще наблюдалось снижение памяти.

Исследователи изучили данные почти 50 000 участников среднего и пожилого возраста (45-85 лет). Респондентов расспросили об их опыте сменной работы. После этого участники были разделены на три группы: те, кто когда-либо работал на сменной работе, работал сменным графиком на самой продолжительной работе, и те, у кого такой график на нынешней работе. Испытуемые проходили четыре теста на когнитивные навыки.

По словам ученых, люди, которые чередовали дневные и ночные смены, с наибольшим риском имели нарушения исполнительной функции. У них наблюдались такие симптомы, как рассеянное внимание, ухудшенная концентрация, самоконтроль и адаптация.

По предположениям исследователей, все дело в изменениях циркадного ритма организма, которые вызывают нарушения выработки мелатонина. А  мелатонин, как известно, является гормоном, который выделяется шишковидной железой в темноте. Ученые отметили, что вместо мелатонина у людей формируются воспалительные белки, вызывающие нейротоксическое воздействие на клетки мозга, следствием чего и является ухудшение когнитивных функций.

 

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