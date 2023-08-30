Ученые Канады связали сменную работу со снижением памяти

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто обнаружили связь между сменной работой и памятью. Их исследование показало, что у людей, работающих в ночную смену, чаще наблюдалось снижение памяти.

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто обнаружили связь между сменной работой и памятью. Их исследование показало, что у людей, работающих в ночную смену, чаще наблюдалось снижение памяти.

Исследователи изучили данные почти 50 000 участников среднего и пожилого возраста (45-85 лет). Респондентов расспросили об их опыте сменной работы. После этого участники были разделены на три группы: те, кто когда-либо работал на сменной работе, работал сменным графиком на самой продолжительной работе, и те, у кого такой график на нынешней работе. Испытуемые проходили четыре теста на когнитивные навыки.

По словам ученых, люди, которые чередовали дневные и ночные смены, с наибольшим риском имели нарушения исполнительной функции. У них наблюдались такие симптомы, как рассеянное внимание, ухудшенная концентрация, самоконтроль и адаптация.

По предположениям исследователей, все дело в изменениях циркадного ритма организма, которые вызывают нарушения выработки мелатонина. А мелатонин, как известно, является гормоном, который выделяется шишковидной железой в темноте. Ученые отметили, что вместо мелатонина у людей формируются воспалительные белки, вызывающие нейротоксическое воздействие на клетки мозга, следствием чего и является ухудшение когнитивных функций.