В США задержали мужчину, вломившегося в частный дом и пьющего там бензин

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, вломившегося в частный дом преступника застали за распитием бензина.

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, вломившегося в частный дом преступника застали за распитием бензина.

Утром в службу спасения позвонил мужчина и рассказал, что кто-то пытается проникнуть в дом, где в тот момент оставалась его 17-летняя дочь. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли взломщика в гараже. Он сидел в машине владельца дома с канистрой бензина и молотком на коленях. Когда полицейские потребовали у нарушителя выйти из машины, он начал пить бензин.

Полицейские разбили окно автомобиля со стороны водителя и вытащили мужчину. Преступник попытался оказать сопротивление, но в итоге его задержали. Сотрудники пожарной службы оказали ему первую помощь.

После ареста взломщика полицейские нашли дочь владельца дома на втором этаже и проводили ее в безопасное место. Задержанного поместили в тюрьму. Его обвиняют во взломе.

Еще один казус случился в Америке. В американском муниципалитете Брэнфорд, штат Флорида, полуобнаженный преступник потерял штаны при попытке скрыться от полиции.

Полицейские приехали в частный дом после того, как им поступило сообщение о том, что мужчина отказывается уходить. Пока полицейские ехали, они узнали, что подозреваемый — 50-летний Джесс Лэмб, который находится в розыске из-за неявки в суд в 2021 году за вождение автомобиля без водительских прав.

Прибыв на место, полицейские заметили, что Лэмб в одних шортах убегает с заднего двора в направлении реки. Сотрудники правоохранительных органов погнались за ним, но мужчина прыгнул в реку, подплыл к понтонной пристани и попытался спрятаться под ней.

Когда полицейские предложили ему сдаться, он согласился, но, выбравшись из-под пристани, направился в противоположном направлении. «Джесс сказал полицейским, что он сдается, но мы уже знаем, что ему нельзя верить, так как он пообещал, что появится в суде в 2021 году, и не появился», — сообщили в офисе шерифа.

Во время бегства преступник потерял шорты, но ему удалось добраться до другой пристани без одежды и спрятаться под ней. Следующие два часа полиция и подозреваемый «играли в прятки»: голова мужчины неожиданно появлялась из-под пристани и исчезала вновь, прежде чем его успевали схватить.

В конце концов Лэмб попытался прорваться к другой стороне реки, но был пойман полицейскими при содействии владельца пристани. Мужчину доставили в тюрьму. Ему предъявили обвинение в неявке в суд и сопротивлении аресту без применения насилия в отношении полицейских.