По словам Пуилевра, Канаду ждет кризис в сфере недвижимости

Канада участвует в настоящей гонке со временем, чтобы сдержать инфляцию, снизить процентные ставки до более низких уровней и избежать самого серьезного кризиса на рынке недвижимости, предупреждает лидер Консервативной партии Канады Пьер Пулиевр.

Канада участвует в настоящей гонке со временем, чтобы сдержать инфляцию, снизить процентные ставки до более низких уровней и избежать самого серьезного кризиса на рынке недвижимости, предупреждает лидер Консервативной партии Канады Пьер Пулиевр.

После того, как два года назад мы увидели только рост инфляции и сделали жилищный кризис своей рабочей лошадкой за последние 18 месяцев, Пьер Пулиевр видит, что на горизонте маячит еще один кризис. Этот кризис затронет новых домовладельцев, купивших дом во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах по непомерно высокой цене при очень низких процентных ставках.

Два года. По его словам, это время, которое отделяет нас от этого кризиса с недвижимостью, заявил он в эксклюзивном интервью, предоставленном прессе.

Чтобы облегчить борьбу с инфляцией, федеральное правительство должно сыграть важную роль : оно должно контролировать свои расходы, устранять дефицит и воздерживаться от увеличения налогового бремени налогоплательщиков, утверждал лидер консерваторов.

« Что меня беспокоит, так это значительное количество ипотечных кредитов, которые были взяты в 2020 и 2021 годах для покупки домов по завышенным ценам при очень низких процентных ставках, установленных на пять лет. Таким образом, в 2025 и 2026 годах, если процентные ставки все еще будут очень высокими, я предвижу катастрофу, которая будет хуже, чем та, которую пережили американцы в 2008 году»,-также утверждает он.

Чтобы конкретизировать свои слова, г-н Пуалиевр опирается на статистические данные, которые он приводит одну за другой, не отрываясь. Уровень задолженности канадских домохозяйств, выраженный как доля располагаемого дохода, сегодня составляет около 185 %. В Соединенных Штатах в 2008 году он составлял около 170%.

Процентные ставки были ниже во время кризиса 2008 года, чем сейчас, также подчеркнул он. Кроме того, в Канаде эти процентные ставки выросли беспрецедентно быстрыми темпами за последние 18 месяцев.

« Люди, которые брали ипотеку под 1,7% в 2020 году, теперь получают 5,7 %. Это не увеличение на 3 % или 4 %. это увеличение на 300%. Если процентные ставки не упадут и люди больше не смогут платить ипотеку под 5,7% за дом стоимостью 1,3 миллиона долларов в Торонто через два года, им придется его продать. Но, скорее всего, покупать будет некого», – проанализировал лидер консерваторов.

Г-н Пулиевр также напомнил, что большинство ипотечных кредитов застрахованы канадской ипотечной и жилищной корпорацией (SCHL), Государственной корпорацией, которая отвечает за жилищное строительство в стране. И налогоплательщикам, возможно, придется оплатить счет, если произойдет серия банкротств.

« Это риск, который я вижу. Единственный способ избежать этого кризиса – это действительно побить инфляцию в течение следующих двух лет, чтобы Банк Канады мог снова снизить процентные ставки”, – добавил он.

Жилищный кризис в Соединенных Штатах был вызван тем, что многие субстандартные ипотечные кредиты также были предоставлены неплатежеспособным покупателям. Банки превращали эти субстандартные ссуды в финансовые ценные бумаги, которые продавались на нерегулируемых рынках. Эта практика была известна как рынок субстандартного кредитования. Но многие покупатели объявили о банкротстве в результате серии повышений ключевой ставки Федеральной Резервной Системой, предпринятых с 2005 года.

Результат : рост числа банкротств привел к падению цен на недвижимость, что привело к падению стоимости этих финансовых ценных бумаг. Банки тогда были не в состоянии избавиться от ценных бумаг, которые потеряли почти всю стоимость. Финансовый кризис смыл с лица земли банк Lehman Brothers, четвертый по величине в Соединенных Штатах.

« Другой аспект, о котором не следует забывать, – это корпоративный долг, который по-прежнему чрезвычайно высок. Долги всех компаний в Канаде достигли уровня, почти равного 100 % размера нашей экономики. Таким образом, частный сектор и домохозяйства находятся в группе риска. Мы в огромном долгу здесь, в Канаде»,-утверждал он.

Г-н Пуалиевр, который видел, как консервативная партия опережает либералов Джастина Трюдо на 7-10 пунктов в общенациональных опросах, считает крайне важным, чтобы Оттава вернула себе контроль над государственными финансами.

« Ликвидация дефицита – это неотложный вопрос. Это позволит снизить инфляционное давление. Всякий раз, когда правительство создает дефицит, это увеличивает спрос и способствует росту инфляции. И это вынуждает Банк Канады повышать процентные ставки. Как сказал бывший министр финансов-либерал Джон Мэнли, дефицит-это все равно что поставить ногу на ускоритель инфляции, в то время как Банк Канады должен нажать на тормоз».

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