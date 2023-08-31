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Выбор редакции Bщеv спонсоров для охраны культурного наследия газеты «Новое Русское Слово».

Bщеv спонсоров для охраны культурного наследия газеты «Новое Русское Слово».

Svitlana Matviyenko Авг 31, 2023 Выбор редакции, Общество, Реклама Оставить комментарий 23 Просмотров

Юрий Моша ищет спонсоров для охраны культурного наследия газеты “Новое Русское Слово”

“Новое Русское Слово” (Novoye Russkoye Slovo), известная газета для русскоязычных иммигрантов с вековой историей в Соединенных Штатах, обращается к потенциальным сторонникам с просьбой помочь сохранить свое символическое культурное наследие. Спонсоры сыграют важную роль в охране и оживлении “Нового Русского Слова”, при этом им будут предоставлены эксклюзивные преимущества.

Основанная в 1910 году, газета “Русское Слово” стала выдающимся источником новостей, литературы и журналистского мастерства в русскоязычном иммигрантском сообществе США. Блестящее прошлое газеты включает в себя вклады известных авторов и журналистов, таких как Иван Бунин, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский и Борис Пастернак, что делает ее бесценным культурным артефактом. Копии газеты “Русское Слово” бережно хранятся в известных библиотеках и архивах по всему миру.

После десятилетнего перерыва “Новое Русское Слово” снова активно и ищет спонсоров, которые станут хранителями этого бесценного культурного наследия русскоязычных иммигрантов США. Их поддержка обеспечит продолжение глубокой журналистики, актуального контента и расследовательских репортажей, отражающих сущность нашего общества. Присоединившись к рядам спонсоров “Нового Русского Слова”, люди получат доступ к онлайн-платформе, которая приветствует вклады независимых авторов всех направлений, создавая пространство для разнообразных точек зрения. Покровители призываются сделать минимальное пожертвование в размере $7660, которое считается ключевым вложением в сохранение и развитие “Нового Русского Слова” как ведущего медийного издания. Сделав это пожертвование, покровители получат возможность публиковать четыре коммерческих статьи в год для продвижения своего бизнеса бесплатно. Они также получат ежемесячный баннер на сайте “Нового Русского Слова”, который будет активен ежедневно. Эти рекламные возможности составляют $24000 стоимости рекламы за три года. Спонсоры могут использовать эти возможности для максимизации своей видимости и достижения широкой аудитории, в то время как активно способствуют сохранению “Нового Русского Слова”.

Также спонсоры “Нового Русского Слова” будут получать эксклюзивные приглашения на встречи с влиятельными лидерами русскоязычного сообщества в Нью-Йорке. Эти мероприятия предоставляют уникальную платформу для общения с единомышленниками, развития профессиональных связей и начала важных социальных и деловых инициатив для русскоязычных иммигрантов в США.

Сайт “Нового Русского Слова” с гордостью будет отображать имена почетных спонсоров, признавая их бесценный вклад и подчеркивая их преданность сохранению этой знаковой газеты.

Юрий Моша, издатель “Нового Русского Слова”, подчеркивает: “Наши покровители являются важными партнерами в сохранении наследия ‘Нового Русского Слова’. Благодаря их поддержке мы можем продолжать вещать новостной контент, отражающий разнообразие нашей аудитории. Став спонсорами, люди становятся неотъемлемой частью нашей миссии по оживлению этого культурного и медийного наследия.”

Чтобы узнать больше о “Новом Русском Слове” и стать спонсором, пожалуйста, свяжитесь с Юрием Мошей по телефону +1 321 3000 111.

“Новое Русское Слово”

Веб-сайт: https://nrslovo.com/

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