Административный суд по жилищным вопросам признал незаконным решение владельца о выселении женщины

Любопытный и поучительный случай конфликта между владельцем квартиры и женщиной, которая эту квартиру снимала. Суд распорядился отменить решение хозяина о выселении женщины-жильца.

Несколько дней назад Административный суд по жилищным вопросам (Tribunal administratif du logement) рассмотрел жалобы женщины, которую хозяин квартиры распорядился выселить из-за того, что жиличка отказалась платить квартирную плату на гораздо большую сумму, чем раньше. Дело в том, что женщина платила за квартиру в 3 1/2 1750 долларов в месяц, тогда как владелец (врач по профессии), повысил квартплату до 2900 долларов в месяц, то есть, на 1050 долларов.

Суммы, прямо скажем, не маленькие, но дело в том, что речь идёт о совершненно новом многоэтажном доме, расположенном в престижном квартале Griffintown, в двух шагах от центра Монреаля. В этом районе цены на квартиры сегодня “зашкаливают”, но жилые помещения не пустуют.

Судья Эрика Алиова (Erika Aliova) заявила, что предоставленные документы со всей очевидностью свидетельствуют о том, что единственной причиной выселения стал отказ жильца согласиться на повышение цены на 1050 долларов в месяц. Такая причина, по мнению судьи, не является основательной причиной для выселения жильца, и посему владелец обязан продолжать сдавать женщине указанную квартиру.

Но владелец жилья обосновал свое решение о выселении известным пунктом F в правилах, регулирующих отношения между владельцем и арендатором жилья. В этом пункте прямо говорится о том, что владелец нового здания имеет право раз в год повышать цену на аренду на любую сумму, но лишь в течение первых пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию. А указанный дом был построен в 2021 году, то есть, две года назад.

Когда арендатор отказалась платить на 1150 долларов больше, она уведомила об этом владельца и отказалась выезжать из квартиры, заявив, что намерена и дальше в ней проживать. После отказа, владелец подал в суд, указав, что он живёт в другой квартире в этом же доме (та принадлежит ему), а в эту квартиру он собирался поселить своего брата, который болен и за которым нужен постоянный уход. Суд не внял ни доводам о брате, ни доводам о пункте F, обязав владельца отменить требование о значительном повышении цены. Судья пояснила, что, что истец не предоставил доказательств о том, что его брат не способен жить без каждодневной помощи. Таким образом, у суда есть большие сомнения в мотивировке хозяина жилья, посему в выселении отказано.

Непонятно, почему пункт F не был учтён в решении суда. С другой стороны, конечно же, такое повышение цены не могло не вызвать недовольство женщины-арендатора. Но в этом районе цены даже до 4 тысяч долларов за квартиру среднего размера всё же не являются чем-то удивительным. В решении суда не указано, на какую сумму владелец жилья может повысить квартплату. Логично предположить, что речь о 2-3 процентах, рекомендуемых Régie du logement.

Одним словом, эта информация может быть полезна как владельцам жилья, так и арендаторам, если по какой-то причине одна из сторон решает предпринять действия в судебном порядке против другой.