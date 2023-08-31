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Монреаль установил рекорд по передозировке наркотиков

Megan Jorgensen Авг 31, 2023 Здоровье, медицина, Криминал, Меган Хорхенсен, Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 34 Просмотров

Тысячи жертв передозировки наркотиков в Монреале

Печальный рекорд – количество жертв передозировки наркотиков достигло невиданных ранее цифр. И ситуация всё ухудшается и ухудшается.

Управление здравоохранения представило отчёт о состоянии в области наркомании. За последний год в Монреале зарегистировано 1255 случаев передозировки наркотиков, принимаемых наркоманами. Речь только о тех случаях, когда жертвы попали в больницу, а причина была диагностирована. Из этого числа пострадавших 175 скончались. Эти цифры представляют собой абсолютный рекорд за всю историю Монреаля и явно свидетельствуют о том, что количество наркоманов растёт буквально “головкружительно” (термин, который использовал представитель министерства здравоохранения для характеристики положения). Повторим, что речь лишь о тех случаях, когда наркоманы попали в больницу, а на самом деле таких случаев гораздо больше.

В центре города буквально каждый день находят двух-трёх наркоманов, которые получили передоз и валяются на асфальте в беспомощном состоянии. Доходит до того, что добрые души, сострадающие наркоманам, регулярно патрулируют центральные районы города и, завидя “пострадавшего”, вводят ему налохон (naloxone) – средство, которое помогает снизить эффект передозировки. Это средство есть в монреальских аптеках, оно предоставляется бесплатно и использовать его очень легко, так как достаточно поднести флакончик к ноздрям беспомощного наркомана. Он тогда очнётся и радостно побежит наслаждаться жизнью и дальше. По словам аптекарей, всё больше и больше людей просят дать им такой флакончик, чтобы эти добрые самаритяне могли бы оказать помощь жертвам передозировки, которых они заметят на улице. Предполагается, очевидно, что очнувшийся наркоман запечатлеет в памяти лицо спасшего его человека и не станет грабить его, когда захочет достать денег на новую дозу (несмотря на то, что в Монреале есть центры, где наркоманов снабжают наркотиками бесплатно, во избежание приёма теми опасных субстанций, всё равно бОльшая часть краж и ограблений в городе связана с добыванием средств для наркотиков).

Растёт и количество самоубийств среди молодых людей, и количество преступлений, и число заражённых этим жутким недугом, и число бездомных, теряющих всё из-за пристрастия к наркотикам.

“Хорошая новость” для монреальцев в том, что пока ещё рекорд по Канаде удерживает Ванкувер, где количество передозировок в пять раз больше, чем в Монреале – в Ванкувере за год скончались от передоза 700 человек. Так что монреальцам есть, на кого равняться.

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