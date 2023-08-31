Тысячи жертв передозировки наркотиков в Монреале

Печальный рекорд – количество жертв передозировки наркотиков достигло невиданных ранее цифр. И ситуация всё ухудшается и ухудшается.

Управление здравоохранения представило отчёт о состоянии в области наркомании. За последний год в Монреале зарегистировано 1255 случаев передозировки наркотиков, принимаемых наркоманами. Речь только о тех случаях, когда жертвы попали в больницу, а причина была диагностирована. Из этого числа пострадавших 175 скончались. Эти цифры представляют собой абсолютный рекорд за всю историю Монреаля и явно свидетельствуют о том, что количество наркоманов растёт буквально “головкружительно” (термин, который использовал представитель министерства здравоохранения для характеристики положения). Повторим, что речь лишь о тех случаях, когда наркоманы попали в больницу, а на самом деле таких случаев гораздо больше.

В центре города буквально каждый день находят двух-трёх наркоманов, которые получили передоз и валяются на асфальте в беспомощном состоянии. Доходит до того, что добрые души, сострадающие наркоманам, регулярно патрулируют центральные районы города и, завидя “пострадавшего”, вводят ему налохон (naloxone) – средство, которое помогает снизить эффект передозировки. Это средство есть в монреальских аптеках, оно предоставляется бесплатно и использовать его очень легко, так как достаточно поднести флакончик к ноздрям беспомощного наркомана. Он тогда очнётся и радостно побежит наслаждаться жизнью и дальше. По словам аптекарей, всё больше и больше людей просят дать им такой флакончик, чтобы эти добрые самаритяне могли бы оказать помощь жертвам передозировки, которых они заметят на улице. Предполагается, очевидно, что очнувшийся наркоман запечатлеет в памяти лицо спасшего его человека и не станет грабить его, когда захочет достать денег на новую дозу (несмотря на то, что в Монреале есть центры, где наркоманов снабжают наркотиками бесплатно, во избежание приёма теми опасных субстанций, всё равно бОльшая часть краж и ограблений в городе связана с добыванием средств для наркотиков).

Растёт и количество самоубийств среди молодых людей, и количество преступлений, и число заражённых этим жутким недугом, и число бездомных, теряющих всё из-за пристрастия к наркотикам.

“Хорошая новость” для монреальцев в том, что пока ещё рекорд по Канаде удерживает Ванкувер, где количество передозировок в пять раз больше, чем в Монреале – в Ванкувере за год скончались от передоза 700 человек. Так что монреальцам есть, на кого равняться.