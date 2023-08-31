Аналитик рассказал, что будет с Канадой, если лопнет пузырь на рынке жилья

В Канаде сложился один из «крупнейших пузырей на рынке жилья всех времен», считает аналитик в этой области, партнер Global Strategist в MRB Partners Филипп Кольмар, об этом он рассказал 30 августа в эфире CTV News.

В Канаде сложился один из «крупнейших пузырей на рынке жилья всех времен», считает аналитик в этой области, партнер Global Strategist в MRB Partners Филипп Кольмар, об этом он рассказал 30 августа в эфире CTV News.

Он считает, что если этот пузырь лопнет, экономика страны впадет в рецессию. По словам Кольмара, на экономический пузырь указывает серьезное несоответствие между ценами на жилье в стране и доходами граждан.

Десятилетия низких процентных ставок по ипотеке «соблазнили многих покупателей жилья» и привели к «чрезмерному кредитному плечу, поддерживающему всю систему», описал положение дел исследователь. При этом канадские заемщики должны продлевать свои ипотечные кредиты каждые пять лет по текущим процентным ставкам, что может привести к существенному увеличению кредитного бремени.

В настоящее время процентные ставки в Канаде находятся на самом высоком с 2001 года уровне, что обусловлено постепенным повышением базовой процентной ставки в попытках справиться с инфляцией. По мнению Кольмара, если в стране начнет расти безработица, то в сочетании с резким ростом ставок по ипотечным кредитам в Канаде может развернуться кризис, аналогичный кризису 2008 года в США.

В результате возможен «очень глубокий цикл сокращения доли заемных средств, довольно выраженная рецессия», — считает экономист. Он считает, что хотя ситуация и серьезная, но не неизбежная, хотя избежать такого сценария будет трудно.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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