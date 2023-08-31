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Новости Власти Монреаля заявляют, что статуя первого главы Канады на прежнее место не вернется 
Фото: https://diletant.media/

Власти Монреаля заявляют, что статуя первого главы Канады на прежнее место не вернется 

Виктория Христова Авг 31, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Власти Монреаля заявляют, что статуя первого главы Канады на прежнее место не вернется  отключены 16 Просмотров

Возвращать на место после реставрации памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891) власти Монреаля не будут.

Возвращать на место после реставрации памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891) власти Монреаля не будут.

Памятник был снесен с постамента в 2020 году во время протестов против расистов. Статуя после реставрации находится на хранении. Постамент, на котором она простояла с 1895 года пустует.

Власти пока изучают возможность установки памятника, однако, если будет принято положительное решению по установке памятника первого главы Канады, то власти утверждают, что это будет не прежнее место, и рядом со статуей будет установлено пояснение «с более контекстной информацией» о жизни и деятельности Макдональда.

Напомним, в августе 2020 года протестующие осквернили памятник первому премьер-министру Канады, привязали к нему веревку и снесли с постамента. При падении у статуи отлетела голова.

Мэр Монреаля Валери Плант высказал «сожаление в связи с произошедшим актом вандализма», а премьер-министр Джастин Трюдо назвал случившееся «неприемлемой формой протеста против расизма». По данному факту было инициировано расследование, итоги которого до сих пор не известны.

 

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