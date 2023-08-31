Египет ввел ответные санкции против канадских туристов

Власти Египта отменили для канадских туристов возможность получить визу по прибытии в Каир, об этом посольство Египта в Канаде уведомило канадскую сторону.

Власти Египта отменили для канадских туристов возможность получить визу по прибытии в Каир, об этом посольство Египта в Канаде уведомило канадскую сторону.

Ранее канадские путешественники могли получить электронную визу через онлайн-портал до вылета в Египет или по прибытии в аэропорт Каира. С 1 октября им надо будет получать визу в посольстве или консульстве Египта в Канаде.

Канадцы, имеющие гражданство Египта, также должны будут подавать заявления на получение визы — ранее с египетским паспортом или свидетельством о рождении это было не нужно.

Отмечается, что египетская сторона пояснила, что такие меры вводятся в ответ на изменение правил для египетских граждан Канадой. В сообщении египетской стороны говорится, что такие меры явились «оскорбительными по своему характеру для достоинства египетского государства».

Телерадиокомпания отмечает, что не получила комментариев ни от египетской, ни от канадской стороны. Ситуацию прокомментировал президент Египетско-канадской бизнес-сети Адель Булос.

«Египтянам становится все труднее приезжать в Канаду, — сказал он. — У меня есть случаи, невероятные вещи, такие как родители, желающие увидеть своих детей, люди женятся здесь, и они хотят, чтобы их родители и семья приехали, но они не могут… Это безумие». По его данным в Канаде проживает до 300 тыс. египтян.

Ужесточение, касающееся владельцев канадских паспортов вступят в силу 3 сентября, это подтвердили в министерстве иностранных дел Канады.