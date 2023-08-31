Канадская Deep-South собирается разрабатывать медный рудник в Намибии

27,5 млн намибийских долларов намерена привлечь канадская компания Deep-South Resources Inc. на реализацию медного проекта Haib в Намибии, а также на проведение геологоразведочных работ на трех площадках в Замбии, на которые ею получены геологоразведочные лицензии.

27,5 млн намибийских долларов намерена привлечь канадская компания Deep-South Resources Inc. на реализацию медного проекта Haib в Намибии, а также на проведение геологоразведочных работ на трех площадках в Замбии, на которые ею получены геологоразведочные лицензии.

В качестве инвестора выступит Red Cloud Securities Inc в рамках частного размещения без посредничества.

Решение Deep-South последовало за продлением лицензии на разведку месторождения Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии, которое завершило затяжную судебную тяжбу с правительственным ведомством, возникшую после того, как в 2021 году компании было отказано в продлении лицензии на проект.

Месторождение меди Хайб, расположенное в 40 км от южной границы Намибии, занимает площадь 370 кв. км. Предварительное технико-экономическое обоснование показывает, что срок эксплуатации медного рудника Хайб составит около 24 лет, а производственная мощность составит 35 332 тонны катодной меди и 51 080 тонн медного купороса в год.