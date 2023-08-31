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Новости Фура с пятью миллионами пчел упала на трассу во время движения в Канаде
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Фура с пятью миллионами пчел упала на трассу во время движения в Канаде

Виктория Христова Авг 31, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Фура с пятью миллионами пчел упала на трассу во время движения в Канаде отключены 12 Просмотров

В Канаде из-за ДТП с грузовиком на автомобильную магистраль вывалились десятки ульев с пчелами. В результате на свободе оказались пять миллионов медоносных насекомых.

В Канаде из-за ДТП с грузовиком на автомобильную магистраль вывалились десятки ульев с пчелами. В результате на свободе оказались пять миллионов медоносных насекомых.

Курьезная авария случилось в среду в Берлингтоне, провинция Онтарио, в нескольких километрах от города Торонто.

«Ящики буквально стояли на дороге, а вокруг летали стаи пчел», – рассказал констебль Райан Андерсон. Первого пчеловода, присутствовавшего на месте происшествия, пчелы несколько раз ужалили. Полиция в социальных сетях предупредила водителей, чтобы они закрывали окна, когда проезжают мимо данного участка трассы, а пешеходов призвали вообще избегать этой зоны.

Спустя час после того, как полиция разместила объявление в соцсетях, несколько пчеловодов обратились к правоохранителям с предложением помощи. Вскоре на место прибыли семеро специалистов по пчелам. В результате большая часть из пяти миллионов насекомых была благополучно собрана. Вместе с тем некоторые ульи были оставлены, чтобы несобранные пчелы могли туда вернуться.

Примечательно, что данное ДТП для Канады не является какой-то редкостью. Так, похожий инцидент произошел на северо-западе этой страны в июне 2008-го. Тогда из грузовой машины на трассу вывалились улья с 12 млн пчел.

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