Более 80% бумажной упаковки в Канаде состоит из переработанных материалов

Результаты последних исследований Экологического совета по упаковке из бумаги и картона (PPEC) подтверждают, что сырье, используемое для производства коробочного и тарного картона в Канаде, состоит в основном из переработанных волокон.

Результаты последних исследований Экологического совета по упаковке из бумаги и картона (PPEC) подтверждают, что сырье, используемое для производства коробочного и тарного картона в Канаде, состоит в основном из переработанных волокон. Отчет касается данных за 2022 год, согласно нему средний уровень вторичной переработки двух основных видов упаковки во внутренних поставках составил 80,2%.

«Эти последние результаты продолжают подтверждать успех циркулярной экономики нашей отрасли в сборе и переработке бумажной упаковки и обеспечении ее повторного преобразования в новую продукцию снова и снова, – отметил Крис Бартлетт, председатель PPEC. – Благодаря доле переработанного материала более 80% и подтверждению того, что наш картон и тарный картон, произведенные в Канаде, в основном состоят из переработанных волокон, мы гордимся прогрессом, которого достигла и продолжает добиваться наша отрасль».

Отчет представляет результаты 17-го исследования, проводимого раз в два года для определения среднего содержания вторичного сырья в основных сортах бумажной упаковки, производимой канадскими фабриками. В отчете показан успех экономики замкнутого цикла. В Канаде фабрики производят сырье, используемое для изготовления бумажной упаковки (большинство из них используют стопроцентно переработанное сырье), которое отправляется на переработку, где из него изготавливается упаковочная продукция. После использования клиентом она перерабатывается и возвращается на фабрику для выпуска новой бумажной упаковки.

«Как отрасль мы стремимся к экологической устойчивости и минимизации отходов. Это исследование напоминает нам о важности вторичной переработки и о том, что каждое предпринятое действие может иметь большой эффект, – резюмировала Рэйчел Каган, исполнительный директор PPEC. – Вместе промышленность и потребители помогают добиться положительных изменений в окружающей среде».