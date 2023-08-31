Коллективному иску квебекцев против Фейсбука дан ход

Верховный суд Канады дал добро на подачу коллективного иска жителей Квебека против Фейсбука.

После долгих судебных разбирательств, Верховный суд Канады отказался рассматривать протест Фейсбука, возражавшего против судебного процесса жителей Квебека против этой социальной сети. Таким образом, завершены все предварительные этапы и открыта прямая дорога к коллективному иску жителей Квебека – пользователей Фейсубука. Никаких судебных проволочек больше не будет, рассмотрение дела начнётся, как только истцы по коллективному иску передадут обвинение в суд.

Суть дела следующая: жительница Квебека Лиз Больё (Lyse Beaulieu) разыскивала в Фейсбуке объявления о рабочих вакансиях. Она внимательно и скрупулёзно просматривала все объявления, после чего связывалась с потенциальными работодателями. Однажды мадам Больё обнаружила, что Фейсбук не показывает ей целый ряд объявлений, так как работодатели имеют возможность фильтровать показ объявлений, исходя из возраста соискателей. То есть, работодатель мог указать, например, что ему нужен работник возраста 30-40 лет. Мадам же Больё было уже 63 года, когда она стала искать работу с помощью Фейсбука. И таким образом, она не видела многие объявления.

Но такая политика входит в серьёзное противоречие с канадским законодательством, согласно которому дискриминация по возрастному признаку не допускается.

Фейсбук, как только его администрация поняла, что закон нарушается, удалила возможность ограничивать возраст кандидатов, так что теперь любое объявление могут просматривать лица любого возраста. Тем не менее, факт нарушения закона имел место, и мадам Больё подала иск. Более того, она решила сделать иск коллективным, с возможностью включения в него всех жителей Квебека, которые с 11 апреля 2016 года (дата, с которой работало приложение с возможностью фильтрации по возрасту) до 2021 года искали работу с помощью Фейсбука. Все эти лица могут подпасть под ограничения со стороны Фейсбука. Проверить, искали ли они работу, достаточно легко – в Фейсбуке сохраняются логи действий пользователей.

По запросу от Фейсбука, Высший суд Квебека отказал в возможности подачи коллектиного иска, но Апелляционный суд отменил это решение, после чего Фейсбук обратился в Верховный суд Канады – высший судебный орган страны. И вот сегодня, 31 августа, Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Фейсбука, тем самым согласившись с решением судов нижней инстанции о возможности подачи коллективного иска.

Таким образом, дорога к судебному рассмотрению открыта. Вряд ли потенциальные истцы могут рассчитывать на крупные суммы компенсации, но сама возможность выигрыша процесса против крупнейшей социальной сети весьма привлекательна для многих.