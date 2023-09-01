Канадские эксперты утверждают: женщины-хирурги дают пациентам больше шансов выжить

Как показало новое солидное исследование, пациенты женщин-хирургов имеют меньше осложнений после хирургического вмешательства и реже умирают, чем те, которых оперируют мужчины.

Как показало новое солидное исследование, пациенты женщин-хирургов имеют меньше осложнений после хирургического вмешательства и реже умирают, чем те, которых оперируют мужчины.

Как сообщает журнал Jama Surgery, канадские эксперты совместно с коллегами из США провели исследование, показавшее разницу в эффективности работы хирургов мужского и женского пола. Были проанализированы медицинские карты более миллиона взрослых пациентов хирургических отделений за период с 1 января 2007-го по 31 декабря 2019-го.

Через три месяца (90 дней) после хирургического вмешательства неблагоприятный исход был зарегистрирован у 14,3% пациентов, через год — еще у 25% прооперированных.

Это не только умершие, но и больные с тяжелыми осложнениями. Что касается скончавшихся, то за 90 дней ушли из жизни 2% пациентов, а в течение года — 4,3%.

При рассмотрении результатов с учетом пола хирургов выяснилось, что по итогам трех месяцев у женщин они оказались лучше примерно на полтора процента, а по году — почти на пять процентов. Это общие цифры, а конкретно по смертности разрыв оказался еще выше: у женщин-хирургов выживаемость на 25% выше. Это серьезные цифры, за ними реальные жизни людей.

Мужчины обычно операции проводят быстрее, женщины тратят больше времени. Но, как показывает исследование, не зря.