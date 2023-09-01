В Канаде зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции

Представители органов здравоохранения Канады объявили о том, что в стране зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции, вызванной высокомутированным вариантом BA.2.86 омикрон-штамма. Его носителем стал житель Британской Колумбии, не выезжавший за пределы провинции.

Представители органов здравоохранения Канады объявили о том, что в стране зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции, вызванной высокомутированным вариантом BA.2.86 омикрон-штамма. Его носителем стал житель Британской Колумбии, не выезжавший за пределы провинции.

Его состояние не требовало госпитализации. Выявление BA.2.86 в Британской Колумбии не повлияло на показатели риска распространения заболевания. Об этом сказано в совместном заявлении, сделанном Бонни Генри, главным врачом провинции, а также ее министром здравоохранения Адрианом Диксом.

BA.2.86 был впервые был обнаружен в Дании. Он несет более 35 мутаций в основных фрагментах, что значительно превышает число мутаций варианта XBB.1.5, преобладающего на протяжении 2023 года. Случаи заболевания, вызванные новым вариантом, также зарегистрированы в США, Швейцарии и Израиле.

На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил о более высокой способности BA.2.86 к выживанию и распространению и высказал опасения относительно эффективности иммунитета, сформированного на фоне вакцинации или перенесенной инфекции.

По мнению ученых, несмотря на важность мониторинга BA.2.86, маловероятно, что заболеваемость и смертность достигнут высоких показателей, учитывая эффективность иммунной защиты в результате вакцинации и ранее перенесенного COVID-19.

Согласно еженедельному отчету Министерства здравоохранения Канады, в течение последних недель в стране наблюдается рост числа случаев инфекции COVID-19, однако активность вируса остается относительно низкой.