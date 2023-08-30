Канадцы высказались за информирование родителей о смене местоимений детьми

Школы должны информировать родителей, если дети заявляют о намерении поменять свои местоимения, отказываясь от своего пола, следует из результатов опроса, проведенного Angus Reid Institute, 29 августа говорится в статье на сайте института.

Школы должны информировать родителей, если дети заявляют о намерении поменять свои местоимения, отказываясь от своего пола, следует из результатов опроса, проведенного Angus Reid Institute, 29 августа говорится в статье на сайте института.

Поводом для опроса стала новая политика провинции Саскачеван, согласно которой школы должны предупреждать родителей о таких намерениях детей, а родители должны дать свое согласие на то, чтобы для их детей использовали нетрадиционные местоимения. Это уже второй регион Канады после Нью-Браунсуика, в котором введена такая политика.

43% опрошенных канадцев заявили, что родители должны быть проинформированы и дать свое согласие на то, чтобы в школе к их детям обращались, используя выбранные ими местоимения. 35% опрошенных считают, что родителей информировать надо, но решать детям. 14% ответивших считают, что родителей не надо ставить в известность.

Чаще в пользу решающей роли родителей высказывались те, у кого есть дети младше 18 лет (48% против 41%). Напротив, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще, чем в среднем высказывались против привлечения к этому вопросу родителей (28% против 14%). А среди людей старше 64 лет только 10% высказывались против информирования родителей.

При этом в Саскачеване уровень поддержки родителей выше, чем в среднем по Канаде: 50%. По политическим взглядам среди консерваторов сторонников информирования родителей существенно больше (64%), чем среди либералов (30%) и сторонников Новой демократической партии (20%).