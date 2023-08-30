В столице Канады резко выросло число наркоманов

Число наркоманов в столице Канады Оттаве выросло за последние несколько лет.

Число наркоманов в столице Канады Оттаве выросло за последние несколько лет.

Жители района Лоуэртаун отмечают, что за последнее время район стал небезопасным из-за большого числа наркоманов. Отмечается, что зависимые от психоактивных веществ люди настолько облюбовали тротуар на Мюррей-стрит, что местные социальные работники зовут этот район «пляжем».

«Я занимаюсь этим уже 20 лет и никогда не чувствовала угрозы. Но в течение трех или четырех лет у нас были охранники 24 часа в сутки, потому что уровень насилия резко возрос», — рассказала медсестра одного из приютов для наркоманов этого района Луиза Бодуэн.

В 2018 году Общественное здравоохранение Оттавы (OPH) подсчитало, что оно собрало более 1,7 миллиона шприцев по всему городу. В 2022 году это число приблизилось к 2,5 миллиона. А от передозировок в 2022 году погиб 141 человек.

По данным телерадиокомпании, в 2023 году парамедики Оттавы ввели более 300 доз налоксона — препарата, употребляемого при передозировках наркотика. В то же время, полиция предпочитает не вмешиваться в ситуации, пока они не становятся острыми.

Напомним, в Британской Колумбии, провинции Канады, с 2023 года разрешили иметь «тяжелые» наркотики в объеме около одной дозы. Политики утверждают, что таким образом будут спасать жизни наркоманов.