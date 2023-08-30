В провинции Квебек не хватает свыше 1800 учителей

В сети государственных школ Квебека остаются вакантными 1829 мест педагогов, сообщил министр образования провинции Бернард Дренвиль.

В сети государственных школ Квебека остаются вакантными 1829 мест педагогов, сообщил министр образования провинции Бернард Дренвиль.

Тем не менее, это существенно меньше цифры, которую Дренвиль называл несколько дней назад: 8558 вакантных должностей педагогов. По словам министра, данные всё время меняются, однако ситуация улучшается.

Отмечается, что из 1829 вакансий только в 334 случаях приглашают педагогов в штат, а 1495 случаях подразумевается неполная занятость. Данные составлены на основание опроса 69 центров обслуживания школ.

Но проблем, связанных со школой, хватает и у родителей учеников. Финансовые затраты на подготовку детей к школе беспокоят 46% канадцев, следует из результатов опроса, проведенного PC Financial.

В 2023 году канадские родители, которые собирающие детей в школу, рассчитывают потратить в среднем $524 (49,5 тыс. руб.) на приобретение школьных принадлежностей, более четверти намерены купить меньше таких товаров, чем в предыдущие годы, из-за инфляции.

Более половины говорят, что планируют делать покупки во время распродаж. Многие задумались, какие предметы можно не приобретать, а использовать старые.