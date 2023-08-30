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Общество Здоровье, медицина В Квебеке проводится операция против наркобизнеса
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В Квебеке проводится операция против наркобизнеса

Megan Jorgensen Авг 30, 2023 Здоровье, медицина, Криминал, Меган Хорхенсен, Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Общество Оставить комментарий 55 Просмотров

В Монреале и окрестностях проходит широкомасштабная операция против наркобизнеса

Разные полицейские службы Квебека брошены на проведение большой операции, направленной на пресечение торговли наркотиками в Квебеке.

С утра среды, 30 августа, силы безопасности Квебека, включая полицию Монреаля, полицию южного и северного берегов (в частности, полиция городов Террбон, Репентини, Ассомпсьон, Сен-Сулпис и других), управление Безопасности, Жандармерию и другие подразделения полиции, начали полномасштабную специальную операцию по пресечению торговли наркотиками. Руководит операцией и координирует её управление Северного берега (Escouade régionale mixte Rive-Nord).

Рано утром, одновременно начались облавы на торговцев зельем, обыски в домах подозреваемых, в их автомобилях, в различных местах, где, по сведениям полиции, устроены тайники оглупляющих средств.

Десятки, если не сотни полицейских участвуют в операции по пресечению торговли наркотиками. Это самая масштабная операция сил правопорядка Квебека против наркотрафика. Так как операция не завершена – возможно, она продлится сутки или даже больше, – рано говорить об её результатах, но нет сомнения в том, что нанесён сильный удар по наркоторговле. Согласно первоначальным заявлениям представителей полиции, операция готовилась с апреля месяца, то есть, примерно пять месяцев, если не полгода. Были учтены все аспекты, выявлены торговцы, поставщики, распространители наркотиков. Будем надеяться, сядут все.

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