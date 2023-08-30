Основные моменты применения языкового закона в Квебеке

Основные положения языкового закона Квебека и их применение на практике

Самые главные положения языкового закона Квебека – о чём необходимо помнить и что необходимо знать в первую очередь.

Мы уже рассказывали о квебекском языковом законе, который является частью Конституции Квебека. Но расскажем подробнее об основных моментах, устанавливаемых нынешним законодательством. Жителям надо помнить о следующих основных требованиях (но наш текст не является официальным изложением законоположений. Если у вас возник конфликт на почве применения языковой политики в Квебеке, настоятельно рекомендуем обратиться к юристу):

Житель Квебека имеете право формулировать обращения в государственные органы на английском языке. Однако, ни одно учреждение, правительственная организация, лечебное заведение, магазин, транспортная организация и т.д. не обязано общаться с посетителем на английском языке, потому что служащие не обязаны знать и понимать английский. На деле в больших городах помощь окажут и на английском, но в небольших муниципалитетах в поликлинике может просто не оказаться лиц, знающих английский. И отказ обслуживать на английском не является нарушением.

Во всех учреждениях, включая область юстиции, любой житель Квебека должен обслуживаться на французском после шести месяцев жизни в провинции. То есть, если иммигрант приехал в Квебек на ПМЖ, первые шесть месяцев он имеет право попросить обслуживание на английском. Ну, а потом — по-французски пожалуйста. Но это Закон. На практике, пока водительские права можно получить и общаясь на английском. Что будет дальше, сложно сказать.

Все вывески, объявления, разъяснения и прочие обращения к населению со стороны органов власти на любом уровне должны быть на французском языке. Из этого правила есть исключения, например, может быть двуязычной информация, связанная со здоровьем и безопасностью людей, информация, на главных дорогах, связывающих Квебек с другими провинциями и с США, и т.д.

Название улиц должны быть написаны на французском, как и названия в учреждениях. В отдельных случаях допускается дублирование на английском, но размер надписей на английском должен быть в 2 раза меньше размера надписей на французском.

Все надписи на продуктах, этикетках, упаковке, сопровождающих документах, включая инструкции по применению, сборке, установке, гарантийные обязательства и прочее должны быть представлены на французском языке, если товар продаётся в Квебеке. Плохой перевод на французский язык считается отсутствием текста на французском. Не допускаются краткие выдержки вместо перевода.

Все компьютерные программы, включая игры, продаваемые в Квебеке, должны иметь и франкоязычную версию, хотя если разработчик её не выпустил, допускается вместо такой версии приложить к игре подробные инструкции на французском.

Все коммерческие публикации, предназначенные для жителей Квебека (листовки, брошюры, каталоги, ежегодники и т.д.) должны быть составлены на французском языке. Использование другого языка допускается, но французский должен выделяться (большим размером букв, жирным шрифтом и т.д.). Эти требования касаются и коммерческих Интернет-сайтов квебекских компаний, рассчитанных на жителей Квебека. Среди немногих исключений : торговые марки, которые могут быть на любом языке и языковые элементы другого языка, используемые в качестве украшения (например, витрина ресторана может быть украшена русскими буквами).

Меню ресторанов, включая меню, вывешенные на стенах и витринах, должны быть написаны в первую очередь на французском языке. На любом другом языке меню может быть представлено по желанию хозяев. Исключение – названия блюд.

Ни один фильм не выйдет на экраны, если он не переведен на французский язык, ни один товар нельзя продавать, если этикетка не на французском., причем перевод должен быть подробным. Краткие выдержки из текста не допускаются.

Все дети иммигрантов должны учиться во французских школах (если английский язык не является для них родным или же если до переезда в Квебек ребёнок учился в школе, где преподавание велось на английском зыке). Исключения в теории допускаются, на практике добиться перевода ребёнка в англязычную школу очень и очень трудно, включая частные школы. (Но даже в школах, где преподавание ведется на английском языке, администрация обязана все письменные объявления составлять либо только на французском, либо на обоих языках. К тому же, любой родитель имеет право общаться с администрацией английской школы на французском языке. Только учебные документы в таких школах могут не иметь французской версии).

Название фирмы, зарегистрированной в Квебеке, как правило, должно быть на французском языке. Не запрещено использовать в названии элементы другого языка, но в любом случае, хоть один описательный элемент на французском языке должен присутствовать. Допускается использование другого языка в названии фирмы в том случае, если продукция поставляется за пределы Квебека или если речь идёт о зарегистрированной торговой марке.

Объявления о найме работников на территории Квебека, публикуемые на сайте фирмы, расположенной в Квебеке, должны иметь франкоязычную версию.

Предприятие с определённым числом работников, обязано зарегистрироваться в Офисе французского языка Квебека. Если Офис сочтёт возможным и желательным переход такого предприятия на французский язык, то предприятие обязано выполнить распоряжение Офиса. Например, власти имеют право отдать указания об установке франкоязычных версий оперативных систем, клавиатуры с французскими знаками и т.д. Интернет-сайты этих компаний обязаны иметь версию сайта и на французском языке. Не допускаются укороченные версии и объявления «в разработке». (Положение о количестве работников регулярно меняются, но как правило, сегодня речь о компаниях численностью в двадцать пять человек и больше).

Все фирмы, с числом работников от 25 человек и выше (на сегодняшний день) обязаны вести всю документацию на французском языке. Это требование касается и внутренних распоряжений, объявлений и указаний, включая распоряжения, которые в письменном виде отдаются работникам. На практике, конечно, в емайле уведомить англоязычного работника, что завтра его смена начнётся на час раньше, можно, но в случае любого рабочего конфликта, отсутствие документа, подтверждающего правоту администрации, станет достаточным доказательством вины работодателя. Разумеется, не запрещено обращаться к работникам и на любом другом языке. Не запрещено также общаться на любом другом языке с другими фирмами и организациями.

Хозяин любого предприятия обязан выполнить просьбу сотрудника об установке франкоязычных элементов на компьютере.

Работодатель не имеет права отказать работнику, говорящему на французском языке, в повышении по службе по причине недостаточного знания английского.

Отказ сотрудника работать на французском языке, если его должностные обязанности не связаны с использованием английского языка, может быть расценен, как нарушение трудового договора и повлечь за собой увольнение работника. (Это требование относится и продавцам магазинов).

Если трудовые обязанности сотрудника связаны со знанием английского языка, работодатель имеет право требовать от работника знать английский. Но и в этом случае, в повседневном общении работник имеет право общаться с работодателем на французском языке. Работодатель имеет право отвечать по-английски, но если подчинённый не понял руководящие указания, доведённые до него на английском языке, наказывать работника за невыполненное распоряжение запрещено.

Организации, оказывающие на территории Квебека помощь по телефону (техническое обслуживание, консультации и т.д.) должны иметь опцию «выбрать французский язык» и, разумеется, их служащие должны уметь общаться с клиентом на французском.

Профессиональные ордена Квебека (гильдия работников определённой профессии) не имеют права принять в члены ордена человека, не знающего французский язык. В случае необходимости, кандидат сдаёт экзамен по языку. Возможно получить разрешение на практику сроком на один год, которое продлевается не более двух раз.

Все типовые контракты могут быть составлены на одном из двух языков, но любые дополнительные пункты, внесённые в контракт, рекомендуется вносить на французском языке. На практике, отсутствие французской версии пунктов договора приводит к принятию судебного решения в пользу истца.

Все юридические лица обязаны использовать в автоответчиках французский язык наряду с другими языкам. Закон не устанавливает порядок записи на автоответчике, однако Офис французского языка Квебека рекомендует первым языком ставить французский.

Язык рабочих совещаний, собраний акционеров и прочих мероприятий законом не регламентируется, однако объявления о собраниях и повестка дня должны быть сделаны и на французском. Организаторы совещания должны обеспечить перевод любому участнику совещания, который потребует донести до него смысл происходящего на французском языке.

Все ограничения, направленные на защиту французского языка, касаются его использования в государственной, коммерческой и общественной сферах жизни. Частные объявления не подпадают под действие Закона об языке. Например, хозяин имеет право выставить плакат с объявлением о продаже своего дома на любом языке. Однако, если объявление даёт фирма, то французский язык должен играть в тексте плаката доминирующую роль.

На практике, в общественной жизни допускаются многочисленные исключения: например, лозунги и плакаты демонстраций, выставки землячеств могут быть написаны на любом языке. Ограничения не касаются и периодических изданий, которые могут выходить на любом языке и не обязаны иметь франкоязычную версию.

Заметим в заключение, что в области юриспруденции ситуация противоречива. С одной стороны, согласно канадским законам, человек имеет право на слушание своего дела на любом официальном языке, с другой стороны, квебекские суды имеют право не рассматривать дела на английском языке. Регулярно возникают коллизии, и мы не хотели бы что-то заявлять с уверенностью, вопрос пока не урегулирован окончательно.

В любом случае, изложение положений закона, конечно же, не заменяет закон. Если вдруг вы столкнулись с ситуацией непонятной или конфликтной, лучше пообщаться с адвокатом.