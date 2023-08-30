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Общество Животные Вниманию туристов ! Квебекские койоты становятся агрессивны!
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Если не закусает, то напугает!

Вниманию туристов ! Квебекские койоты становятся агрессивны!

Megan Jorgensen Авг 30, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Происшествия, Путешествия, туризм Оставить комментарий 48 Просмотров

Берегитесь койотов. Они ведут себя необычно и кусаются!

В квебекских лесах койоты ведут себя необычно – они набрасываются на туристов и кусают их. Случаев всё больше.

Из квебекских лесов всё чаще приходят сообщения о явно агрессивном поведении койотов, которые не просто залезают в палатки туристов или же пытаются ухватить бутерброд из рюкзака, небрежно оставленного на обочине тропинки. Теперь койоты нападают на людей. Этим летом сообщается о том, что около десятка туристов попались на зуб койотам в Гаспези, когда любители долгих прогулок по заповедным лесам внезапно встречали на пути койотов. Укусы, к счастью, были неглубокими, и койотов удавалось отпугнуть, но всё же укушенным пришлось обращаться к врачам, в первую очередь для уколов от столбняка.

Биологи не считают, что речь о болезни (бешенстве). Скорее всего, агрессивное поведение животных вызвано необычной погодой, – жара, которая перемежается с ливнями, сильный запах дыма, который предупреждает об опасности пожара и нервирует животных.

Из-за необычного поведения койотов администрация национального парка Гаспези была даже вынуждена закрыть несколько троп. Так же поступили мэрии ряда городков, которые находятся в непосредственной близи от лесов. У входа на лесные тропы в нескольких районах Квебека устанавливаются предупреждающие о койотах таблички.

В окрестностях Монреаля и в самом городе пока койоты ведут себя достаточно вежливо – их на территории острова развелось много, но они отсиживаются в природных парках и людей избегают.

При встрече с койотом рекомендуется принять угрожающую позу, размахивать руками, рычать на них и делать вид, что вы собираетесь на него напасть. Койот благоразумно сбежит. При встрече ни в коем случае койотов не кормить, делайте вид, что ничего с собой нет, а если тот нагло спросит – «А если найду?», всё же поднимайте крик.

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