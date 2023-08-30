Берегитесь койотов. Они ведут себя необычно и кусаются!

В квебекских лесах койоты ведут себя необычно – они набрасываются на туристов и кусают их. Случаев всё больше.

Из квебекских лесов всё чаще приходят сообщения о явно агрессивном поведении койотов, которые не просто залезают в палатки туристов или же пытаются ухватить бутерброд из рюкзака, небрежно оставленного на обочине тропинки. Теперь койоты нападают на людей. Этим летом сообщается о том, что около десятка туристов попались на зуб койотам в Гаспези, когда любители долгих прогулок по заповедным лесам внезапно встречали на пути койотов. Укусы, к счастью, были неглубокими, и койотов удавалось отпугнуть, но всё же укушенным пришлось обращаться к врачам, в первую очередь для уколов от столбняка.

Биологи не считают, что речь о болезни (бешенстве). Скорее всего, агрессивное поведение животных вызвано необычной погодой, – жара, которая перемежается с ливнями, сильный запах дыма, который предупреждает об опасности пожара и нервирует животных.

Из-за необычного поведения койотов администрация национального парка Гаспези была даже вынуждена закрыть несколько троп. Так же поступили мэрии ряда городков, которые находятся в непосредственной близи от лесов. У входа на лесные тропы в нескольких районах Квебека устанавливаются предупреждающие о койотах таблички.

В окрестностях Монреаля и в самом городе пока койоты ведут себя достаточно вежливо – их на территории острова развелось много, но они отсиживаются в природных парках и людей избегают.

При встрече с койотом рекомендуется принять угрожающую позу, размахивать руками, рычать на них и делать вид, что вы собираетесь на него напасть. Койот благоразумно сбежит. При встрече ни в коем случае койотов не кормить, делайте вид, что ничего с собой нет, а если тот нагло спросит – «А если найду?», всё же поднимайте крик.