Правительство Квебека утвердило новые правила по сдаче жилья туристам

Начиная с 1 сентября в Квебеке действуют новые, более жёсткие правила сдачи жилых помещений в кратковременную аренду туристам и приезжим на срок до 31 дня.

В дополнение к существующим достаточно жёстким правилам сдачи жилья на срок менее тридцати одного дня, правительство Квебека теперь обязало владельцев жилых помещений, сдающихся на месяц или меньше, публиковать регистрационный номер в соответствующем муниципалите и дату истечения срока, в течение которого регистрация действует. Это требование касается всех квартир, комнат, домов, объявления о сдаче которых в аренду публикуются на любой платформе в Интернете – от Airbnb до объявлений на соответствующих платформах в Фейсбуке или в любой другой сети, вне зависимости, идёт ли речь о платных сайтах или же о чатах, в которых участники обмениваются данными о возможности сдать или снять жилое помещние.

Чтобы получить регистрационное удостоверение, владелец (или любое лицо, сдающее помещение в кратковременную аренду) обязан предоставить муниципалитету сведения о жилье, которые подтверждают, что жилище удовлетворяет всем требованиям, установленным муниципалитетом (санитарные правила, правила пожарной безопасности, уровень шума, не мешающий соседям и т.д.)

После получения удостоверения владелец обязан зарегистрироваться в Корпорации индустрии туризма Квебека (Corporation de l’industrie touristique du Qubéec – CITQ). В Корпорацию он представляет документы о жилом помещении, о владении или об аренде (если его сдаёт арендатор, а не владелец), о страховании (на минимальную сумму в два миллиона долларов). Владелец представляет также и фотографии жилого помещения, как внутренних помещений, так и сделанные снаружи. Если запрос удовлетворяется, то лицо, сдающее помещение должно оплатить пошлину (от 50 до 145 долларов – в зависимости от вида жилья), после чего он может публиковать объявление, но лишь в течение года, после чего процедура повторяется.

Регистрационный номер может быть указан в объявлении в свободной форме – например, в сокращённом виде: Enr. XXXXXX (в номере всегда шесть цифр).

Новые правила вступают в силу 1 сентября сего года. Физические лица, которые не опубликовали номер разрешения могут быть оштрафованы на сумму от 2500 долларов до 25 тысяч долларов (в зависимости от вида сдаваемого помещения). Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч долларов. Если же сайт, который публикует такие объявления, нарушит требования, согласно которым в объялении должен быть указан регистрационный номер, штраф в отношении сайта может достигать ста тысяч долларов.

Правительство Квебека принимает заявления о нарушении правил. Жалобу можно подать в муниципалитет, в Корпорацию индустрии Туризма, непосредственно в правительство.