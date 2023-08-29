Недвижимость: Сколько стоит Монреальская мечта ?

Сколько стоит выбор образа жизни, которого вы желаете ? Чтобы ответить на этот вопрос, мы опросили более ста жителей Квебека в возрасте 30 лет и младше, попросив их поделиться с нами своими чаяниями. Основываясь на ответах на опрос, мы составили профиль, в котором собраны пожелания, разделяемые большинством респондентов, чтобы определить цену каждого из перечисленных вариантов образа жизни. Сегодня первый образ жизни: дом в Монреале.

Сколько стоит выбор образа жизни, которого вы желаете ? Чтобы ответить на этот вопрос, мы опросили более ста жителей Квебека в возрасте 30 лет и младше, попросив их поделиться с нами своими чаяниями. Основываясь на ответах на опрос, мы составили профиль, в котором собраны пожелания, разделяемые большинством респондентов, чтобы определить цену каждого из перечисленных вариантов образа жизни.

Сегодня первый образ жизни: дом в Монреале.

Это почти все респонденты, которые хотели бы владеть своим местом жительства (98 %). Около 57 % из них хотели бы иметь дом на одну семью, идеально расположенный в Монреале (43 %).

Для целей финансового года мы выбрали дом на одну семью, внесенный в список Centris по состоянию на 16 августа 2023 года, расположенный в районе Вильре, Монреаль, и выставленный на продажу по цене 698000 долларов, что немного ниже средней цены дома на одну семью.

Этот особняк, построенный в 1952 году и отремонтированный с тех пор, состоит, в частности, из трех спален, оборудованного подвала и небольшого заднего двора. Он расположен примерно в 15 минутах ходьбы от станции метро Fabre, что на синей линии метро.

При такой цене и первоначальном взносе в размере 20 % сумма ипотечного кредита на эту недвижимость составляет 558 400 долларов. по состоянию на середину августа самая низкая обнаруженная нами ставка по ипотеке составляла 5,24 %. Таким образом, при такой ставке ежемесячные ипотечные платежи за этот дом составляют около 3325 долларов при 5-летнем сроке погашения и 25-летнем периоде погашения. Владельцам также придется выложить 9540 долларов, чтобы заплатить налог на передачу недвижимости, известный как приветственный налог.

Город Монреаль оценивает налогооблагаемую стоимость этой собственности в 530 800 долларов на следующий год. Именно на эту величину рассчитываются муниципальные налоги, а также школьный налог. Исходя из последних действующих налоговых ставок, в 2023 году муниципальные налоги, подлежащие уплате за этот дом, составят около 3990 долларов в год. Владелец также должен будет заплатить 490 долларов в виде школьных налогов за 2023-2024 годы.

По оценкам Hydro-Québec, для этого объекта среднее годовое потребление электроэнергии составляет 33 720 кВтч, что эквивалентно сумме около 3600 долларов в год. В дополнение к этому предоставляется тарифный план на высокоскоростной доступ в Интернет, который в Канаде стоит в среднем 79 долларов в месяц.

Что касается стоимости страхования жилья, то невозможно получить оценку для этого объекта недвижимости, учитывая тот факт, что несколько критериев, необходимых для его оценки, нам недоступны. Страхование жилья, тем не менее, остается важным расходом, хотя и исключенным из наших расчетов.

А теперь подсчитайте. Сумма немалая. Но если есть желание работать и достигать целей – вполне подъемная!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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