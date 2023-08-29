Переломный момент в мировой автомобильной индустрии уже пройден

Убедить человека в принятии новой технологии на первых порах может представиться довольно сложной задачей. Примером тому может служить скромная микроволновая печь, которая потребовала два десятилетия не слишком активных продаж, чтобы завоевать лишь десятую часть домохозяйств. Тем не менее, микроволновые печи стали неотъемлемой частью практически каждой кухни.

Убедить человека в принятии новой технологии на первых порах может представиться довольно сложной задачей. Примером тому может служить скромная микроволновая печь, которая потребовала два десятилетия не слишком активных продаж, чтобы завоевать лишь десятую часть домохозяйств. Тем не менее, микроволновые печи стали неотъемлемой частью практически каждой кухни. Согласно анализу агентства Bloomberg Green, освещающего темпы принятия новых технологий по всему миру, электромобили сейчас находятся в стадии быстрого приобщения к рынку потребителями.

«Когда мы впервые завершили этот анализ год назад, 19 стран прошли критический переломный момент в сфере продаж электромобилей: 5% продаж новых автомобилей там приходится на электромобили. Порог в 5% сигнализирует о начале массового внедрения, когда технологические предпочтения быстро меняются. С тех пор еще пять стран совершили скачок», — говорится в сообщении Bloomberg Green.

Новые участники — Канада, Австралия, Испания, Таиланд и Венгрия — присоединились к ряду стран, включая США, Китай и большую часть Западной Европы, в которых наблюдается быстрый рост продаж электромобилей. Изучение опыта последних лет демонстрирует, как продажи электромобилей могут увеличиться с 5% до 25% от общего объема всех новых автомобилей всего за четыре года.

Продажи большинства успешных технологических новинок (например, телевизоров, мобильных телефонов, светодиодных лампочек) соответствуют определенным графикам внедрения, проанализированным экспертами. Начальные этапы продаж характеризуются медленными темпами, затем следует быстрый рост. Специалисты, проводившие анализ, утверждают, что в случае полностью электрических автомобилей показатель 5% станет ключевым.

В США этот переломный момент для электромобилей наступил лишь в конце 2021 года, что для страны с высоким уровнем покупательной способности оказалось довольно поздно. Это объясняется несколькими факторами, такими как привычка американцев проводить много времени в автомобилях и высокие требования к запасу хода, особенно для пикапов и больших внедорожников. Тем не менее, сейчас в США продажи электромобилей стремительно растут — на 42% во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют еще больший рост благодаря выходу на рынок пикапа Cybertruck от крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla, а также выпуску конкурентами электрических автомобилей под известными американскими марками, таки[ как Chevrolet Blazer, Silverado, Ford Explorer, F-150, Jeep Wrangler и Ram 1500.

Индия, занимающая третье место в мире по размеру автомобильного рынка, может также скоро пережить переломный момент. В прошлом квартале доля электромобилей составила 3% от общего объема продаж новых автомобилей в стране, что означает удвоение показателя за шесть месяцев. Индийские автопроизводители активно инвестируют в электрификацию.

Страны, которые уже пережили переломный момент, наблюдают за быстрым ростом продаж — средний прирост в прошлом квартале составил 55% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Однако, как и в случае с любой новой технологией, темпы роста со временем снизятся по мере насыщения рынка. В Норвегии, которая является мировым лидером в продажах электромобилей, рост, кажется, снижается после достижения 80% доли электромобилей среди новых автомобилей.