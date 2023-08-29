Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни у женщин

Американские ученые провели исследование и обнаружили действенный способ увеличить продолжительность жизни у женщин.

Американские ученые провели исследование и обнаружили действенный способ увеличить продолжительность жизни у женщин.

Сотрудники Калифорнийского университета установили, что повысить шансы на долголетие можно, если после 60 лет поддерживать стабильный вес.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные почти 55 тысяч представительниц прекрасного пола. За период наблюдения 56% участниц (30 тысяч человек) дожили до 90 лет и даже старше. Результаты показали, что женщины, которые потеряли минимум 5% своей массы тела после 60 лет, имели меньшую вероятность прожить до преклонного возраста по сравнению с теми, кто сохранял одинаковые значения своего веса.

Исследование показало, что у представительниц слабого пола, сбросивших непреднамеренно вес, было на 51% меньше шансов дожить до 90 лет. Вместе с тем с долголетием никак не коррелировало увеличение веса на 5% и более по сравнению со стабильным сохранением массы тела.

По словам ученых, если женщины замечают снижение веса в тот время, когда они не пытаются худеть, это может говорить о существенных проблемах со здоровьем. В этом случае необходимо обязательно обратиться за помощью к лечащему врачу.