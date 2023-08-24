Официальный язык в Квебеке – французский

Основные моменты, связанные с французским и английским языками в Квебеке, главные аспекты, которые желательно знать и понимать жителям и гостям провинции.

Регулярно возникает тема официального языка в Квебеке и области применения французского и английского языков. Поясняем:

В Канаде есть два языка официальных языка. Но в Квебеке только один – французский. Не вдаваясь в подробности, заметим, что по закону в Квебеке запрос в официальные органы на английском языке может быть не отвечен, потому что чиновник не обязан знать английский. На практике, конечно, на все вопросы вежливо отвечают.

Итак, в Квебеке единственным официальным языком является французский. Это объясняется тем, что для 80% жителей Квебека французский язык является родным.

С целью защиты французского языка, в 1977 году правительство Квебека приняло Хартию Французского языка (Charte de la langue française) или Закон 101. За соблюдением Закона следит правительственная организация — квебекский Офис французского языка (Office québécois de la langue française).

В июне 2022 года был принят новый закон об официальном языке — Закон 96. Хотя это официально новый закон, но на деле его текст представляет собой модифицированные положения Закона 101.

Языковой закон является частью Конституции Квебека (одного текста Конституции не существует, Конституция Квебека – это совокупность документов, а Закон об языке, официально Языковая Хартия Квебека или Закон 96, является частью Конституции). Разумеется, Канада признает Конституцию Квебека (любопытно, что официально Конституция Канады 1982 года до сих пор не действует, но все провинции согласились де факто её исполнять во всех её проявлениях. А не действует потому что нет официального перевода на французский язык Конституции, существует только «рабочий перевод»).

По мнению ряда экспертов, положения квебекского языкового закона входят в противоречие с федеральными законами о правах человека, но эта область настолько запутана и противоречива, что целые трактаты пишутся об областях применения квебекского закона и его правильности или противоречивости.

Подчеркнём, что в Квебеке должна соблюдается канадская Конституция, гарантирующая гражданские права и свободы всем жителям Канады, вне зависимости от родного языка. Таким образом, положения языкового закона не могут нарушать федеральную Конституцию. В спорных случаях окончательное решение принимает суд.

Резюмирая, можем сказать, что положение «В Канаде два официальных языка» относится к федеральным органам канадской конфедерации. Но в Квебеке есть только один официальный язык – французский. В провинции Новый-Брунсуик считаются официальными оба языка, а вв остальных провинциях – только английский.

Заметим, что хотя французский язык занимает главенствующее положение, англоязычные жители Квебека не ограничиваются в праве общаться на родном языке: Выходят англоязычные издания, работают радиостанции и телеканалы на английском языке, в театрах идут спектакли на английском, а в кинотеатрах показывают фильмы на этом языке. В провинции открыты англоязычные детские сады, школы, колледжи, университеты. Никаких ограничений на деятельность англоязычных организаций нет, а субсидии от государства они получаются наравне с франкоязычными.

Помните, что физические лица, нарушившие Закон о французском языке, могут быть оштрафованы в первый раз на сумму в несколько сотен долларов (точная сумма постоянно корректируется). Штрафы для юридических лиц в два раза больше. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

Какие же основные требования в отношении языковой политики действуют на территории Квебека в соответствии с законом 96? Их много, они заслуживают отдельного изложения и мы о них расскажем отдельно:

Основные положения ныне действующего в Квебеке языкового закона (ссылка будет добавлена в ближайшее время)