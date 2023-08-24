Мэрия Монреаля тратит в 145 раз больше на покупки в Амазоне, чем мэрия Квебека

В 2023 году сотрудники мэрии Монреаля потратили на покупки в Амазаоне в 145 раз больше, чем сотрудники мэрии города Квебек. Внушительный успех!

Монреальская мэрия каждый день делает покупки в Амазоне на тысячу долларов!

Итак, стало известно, что мэрия Монреаля тратит в день, в среднем, тысячу долларов на покупки на Амазоне. Речь, разумеется, только о покупках официальных, за которые служающие отчитываются перед финансовыми органами (в первую очередь, эти траты проводятся через бухгалтерию). За первые полгода разные отделы мэрия закупили товары на общую сумму в 182 тысячи долларов, то есть, практически покупки делались на тысячу долларов в день. По данным аудита, только два дня – 3 января и 4 апреля покупок на Амазоне не было, во все остальные дни, включая выходные и праздничные, торговля шла весьма оживлённо. По сравнению с 2020 годом затраты мэрии на торговлю с Амазоном выросли в три раза.

Для сравнения можно привести данные по мэрии города Квебек: мэрия Квебека в 2023 году в среднем тратила на покупки в Амазоне по 7 долларов в день, то есть, в 145 раз меньше монреальской. Даже с учётом разницы в количестве населения, данные внушительны.

Разумеется, служащие могут внятно и логично пояснить, что закупалась бумага, картриджи, принтеры, краски, обивка для стульев, шторы для замены старых, лампочки, мастика для пола, щётки и метлы, материалы для ремонта и многое другое, в городском хозяйстве необходимое. Никакого криминала в покупках нет, а если нечистый на руку служащий купил пару лампочек или стиральный порошёк для дома, для семьи, то дело внутренней службы аудита разобраться с нарушениями.

Но дело в том, что ещё в 2021 году мэрия торжественно объявила о новой стратегии – политике опоры на собстввенные силы, когда финансы городской управы должны, в первую очередь, направляться на поддержку мелких и средних городских предприятий, а не иностранных и не гигантов индустрии. Мэрия обещала и сама покупать местные товары, и других агитировать в пользу своих собственных, местных бизнесменов.

Объявить-то новую политику – объявили, вот только изменить подход к делу позабыли. И да, винить только мэрию нельзя. Можно лишь констатировать факт: покупать у крупных компаний, в первую очередь, у компаний заграничных – легче и дешевле, чем у местных компаний. Эксперты признают, что Амазон, несомненно, и выгоднее с точки зрения экономики, и предлагает лучшие по качеству товары, и доставляет их быстрее, и просто гораздо более надёжен.

Но существует квебекский эквивалент Амазона (по меньшей мере, платформа, которая себя позиционирует, как квебекский эквивалент) – это Panier Bleu (lepanierbleu.ca). Этот сайт специализируется на продвижении квебекских производителей и торгует товарами, произведёнными в Квебеке. Он открылся в октябре 2022 году и кому, как не монреальской мэрии, поборнице “опоры на местных производителей” не обратиться к услугам этого сайта. Но с октября прошлго года до середины августа этого года мэрия закупила на нём товары на сумму в 1131 доллар, тогда как на Амазоне служащие потратили 276 тысяч долларов. Разница чувствуется?

Посему всё больше жителей задаётся вопросом – зачем громогласно объявлять о “поддержке местного бизнеса”, когда это обязательство выполнить просто невозможно? Да, представитель мэрии Гонсало Нуньес пояснил, что на Амазоне мэрия покупает товары (и прибыль идёт в соседнюю страну) лишь, когда эти товары невозможно приобрести у квебекских производителей или же у местных фабрикантов продукты дороже. Логично. Но факт есть факт – основные затраты мэрия делает на Амазоне, одновременно стуча в барабаны о поддержке местного бизнеса.

Кстати, представитель мэрии Монреаля забыл пояснить, почему мэрия города Квебек как-то обходится без Амазона, ориентируясь на самом деле на поддержку своих кадров. Между прочим, если в 2020 году мэрия Квебека тратила на Амазоне 43 доллара в день, в 2023 году – 7 долларов в день. Есть, чему поучиться…