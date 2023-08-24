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Новости Канадская видеоигровая студия BioWare уволила 50 сотрудников
Фото: https://insider-gaming.com/

Канадская видеоигровая студия BioWare уволила 50 сотрудников

Виктория Христова Авг 24, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Канадская видеоигровая студия BioWare уволила 50 сотрудников отключены 23 Просмотров

Полсотни сотрудников сократил канадский разработчик видеоигр BioWare в рамках реорганизации, сообщил генеральный директор студии Гэри Маккей 23 августа на сайте компании.

Полсотни сотрудников сократил канадский разработчик видеоигр BioWare в рамках реорганизации, сообщил генеральный директор студии Гэри Маккей 23 августа на сайте компании.

По словам Маккея, реорганизация компании позволит к более гибким и более целенаправленным схемам работы. Глава BioWare уверен, что при этом команда студии станет способна быстрее выполнять задачи по разработке видеоигр и полнее раскрывать свой творческий потенциал.

Маккей заверил, что сокращенные сотрудники не останутся без поддержки.

Говоря о дальнейших планах BioWare, Маккей обмолвился, что студия намерена разрабатывать видеоигры, которые получаются у нее лучше всего — однопользовательские сюжетные миры с массой персонажей и приключений. В качестве игровых новинок, разрабатываемых в соответствии с духом компании, Маккей назвал Dragon Age: Dreadwolf и новую Mass Effect.

 

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