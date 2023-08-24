На БРИКС после расширения будет приходиться почти 45% мировых запасов нефти

Всего на вступление в БРИКС подали заявки 23 государства. Окончательное решение о принятии новых членов принимали на саммите блока в Йоханнесбурге.

Общие запасы нефти экономического блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР) после вхождения в него Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии достигнут 44,35% от мировых запасов.

Общая площадь территории стран блока достигнет 48,5 млн кв. км, или 36% от земной поверхности. Это более чем вдвое больше, чем у G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Население БРИКС составит 3,6 млрд человек, что составит 45% от мирового и будет в четыре раза больше, чем у «Семерки».

Ранее объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в Йоханнесбурге объявил, что лидеры БРИКС договорились о критериях принятия новых членов. Под них подошли Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что новые страны станут полноценными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Напомним, всего на вступление в БРИКС подали заявки 23 государства. Окончательное решение о принятии новых членов принимали на саммите блока в Йоханнесбурге.