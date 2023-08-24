В Канаде заявили, что узнают у посла в России, что случилось с Пригожиным

Правительство Канады оценивает ситуацию с крушением самолета, на котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и обратится за информацией к послу в России, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Правительство Канады оценивает ситуацию с крушением самолета, на котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и обратится за информацией к послу в России, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

«У меня будет возможность поговорить с нашим послом в России в ближайшие часы, — сообщила журналистам Джоли. — Вот почему важно иметь посла в России, иметь глаза и уши на месте».

Об этом она сказала в кулуарах заседания кабинета министров. Напомним, канадский военный аналитик назвал гибель Пригожина подозрительной.

«Подозрительной» посчитал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе канадский генерал-майор в отставке Дэвид Фрейзер.

«Я не думаю, что кто-то будет полностью удивлен тем, что Пригожин ушел, вопрос в том, действительно ли это был несчастный случай или это было возмездие за то, что он сделал с Путиным?», — заявил генерал, добавив, что его гибель «выглядит несколько подозрительно».

По мнению Фрейзера после гибели Пригожина возглавляемая им ЧВК более прочно перейдет под контроль российских властей. Аналитик отметил, что вне зависимости от причин крушения самолета, позиция президента РФ Владимира Путина выглядит достаточно сильной.

Джо Байден прокомментировал крушение в Тверской области самолета, на борту которого предположительно находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Байден рассказал журналистам о сообщенной авиакатастрофе, покидая занятия по физкультуре в Лейк-Тахо, где он в настоящее время отдыхает с семьей.

«На самом деле я не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал Байден. — Но я знаю недостаточно, чтобы знать ответ. Я тренировался последние полтора часа».