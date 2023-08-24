В Квебеке запретят мобильные телефоны в школах

Использование мобильных телефонов в школах запретит в канадской провинции Квебек министерство образования региона, 23 августа пишет The Toronto Sun.

Использование мобильных телефонов в школах запретит в канадской провинции Квебек министерство образования региона, 23 августа пишет The Toronto Sun.

Под запрет попадут государственные начальные и средние школы. Телефоны будут запрещены для учеников, учителя смогут ими пользоваться, отмечает издание.

Опрос, проведенный весной среди 7 тыс. учителей федерацией 34 учительских профсоюзов, показал, что 92% педагогов поддерживают идею запрета. Президент федерации Джозе Скалабрини пояснил, что с помощью такой меры учителя хотели ослабить отвлекающие от учебы факторы и избежать тайной съемки их самих на уроках.

Напомним, ООН призвала запретить смартфоны в школах по всему миру. Но еще до запрета в нескольких странах начали запрещать мобильные телефоны в школах. В частности, смартфоны запрещены в некоторых школах Новой Зеландии, Ирландии.

В ООН утверждают, что даже нахождение в непосредственной близости от смартфона связано с отвлечением внимания учащихся в классе, что приводит к снижению успеваемости учащихся.

В отчете ЮНЕСКО GEM 2023 содержится предупреждение о том, что, хотя технологии в классе могут быть полезны для обучения учащихся, они также могут иметь пагубные последствия, если используются ненадлежащим образом, как в случае со смартфонами.

«Данные крупномасштабных международных оценок, таких как предоставленные Программой международной оценки учащихся (PISA), указывают на отрицательную связь между чрезмерным использованием информационно-коммуникационных технологий и успеваемостью учащихся», — говорится в отчете.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле подчеркнула, что использование цифровых технологий должно быть направлено на улучшение учебного процесса и на благо учащихся и преподавателей, а не в ущерб им.

В отчете указывается, что менее чем в одной из четырех стран мира запрещено использование смартфонов в школах. Среди них Франция, которая ввела эту меру в 2018 году, Италия, где учителя собирают смартфоны учеников в начале дня. Финляндия и Нидерланды намерены ввести запрет в 2024 году.