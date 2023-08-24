В Канаде индейские женщины судятся с властями из-за принудительной стерилизации

Квебекский судья дал добро на рассмотрение коллективного иска о принудительной стерилизации женщин из числа коренных народов. данный иск был подан в судебную инстанцию в Монреале.

Квебекский судья дал добро на рассмотрение коллективного иска о принудительной стерилизации женщин из числа коренных народов. данный иск был подан в судебную инстанцию в Монреале.

Две женщины из индейского племени атикамек, известные только под своими инициалами как UT и MX, подали иск против трех врачей, которых они обвиняют в проведении или принуждении их к стерилизации в одном из маленьких провинциальном городке на севере Квебека. В интересах процесса сам городок не называется.

В иске также фигурируют местное муниципальное медицинское агентство и госпиталь того города, где происходило варварство. Женщины обвиняют данные организации в систематическом предвзятом отношении к пациенткам из племени атикамек, что, по мнению истиц, позволило врачам проводить операции по стерилизации без получения предварительного согласия. Сейчас женщины требуют оштрафовать врачей и госпиталь, а также надеются получить компенсации.

Согласно материалам дела, когда UT и MX рожали в местной больнице в последний раз, им были перевязаны фаллопиевы трубы. Роды проходили путем кесарева сечения.

UT утверждает, что не давала согласия на эту процедуру и даже не была проинформирована о том, что подверглась такой операции.

MX заявила, что во время родов ее принуждали разрешить перевязку труб, и при этом она «не давала своего свободного и осознанного согласия».

Судья, рассматривающий это дело, согласился с доводами истиц. Он указал в своем решении, что «стерилизация женщины без ее свободного и осознанного согласия представляет собой гражданскую ошибку, этический проступок, уголовное преступление и нарушение квебекской Хартии прав и свобод человека».

Судья постановил, что все женщины племени атикамек, подвергшиеся насильственной стерилизации в Квебеке с 1980 года, могут быть включены в иск, а значит получить компенсацию. Кроме того, от имени пострадавших женщин могут участвовать в иске их партнеры, опекуны, дети, внуки и другие законные наследники.

О штрафе к госпиталю и врачам информации нет. Но вряд ли, что врачи, работавшие в госпиталях в 80-х, практикуют до сих пор.