Канада может ввести квоту на студенческие визы

Массовый рост числа иностранных студентов, приезжающих в Канаду в последние годы, оказывает давление на рынок недвижимости, и может потребоваться ограничение количества виз, заявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер.

Массовый рост числа иностранных студентов, приезжающих в Канаду в последние годы, оказывает давление на рынок недвижимости, и может потребоваться ограничение количества виз, заявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер.

«Я думаю, что это один из вариантов, который нам следует рассмотреть», — сказал Фрейзер журналистам, когда его спросили об ограничении количества студенческих виз.

Фрейзер, который ранее был министром иммиграции Канады, был назначен министром жилищного строительства премьер-министром Джастином Трюдо в ходе перестановок в кабинете министров в прошлом месяце.

Шон Фрейзер выступил в начале трёхдневного выездного совещания кабинета министров в городе Шарлоттаун на восточном побережье. Ожидается, что растущая стоимость ипотечных кредитов и арендной платы в Канаде станет основной темой обсуждения.

Министр сказал, что правительству необходимо «серьёзно подумать» о проблеме международных студенческих виз, отметив, что в настоящее время система полностью зависит от спроса, а не от поставленной цели.

Федеральные данные показывают, что число иностранных студентов в Канаде почти утроилось всего за 10 лет: с 274 700 в 2012 году до 807 260 в 2022 году.

«Реальность такова, что у нас есть временные иммиграционные программы, которые никогда не были рассчитаны на такой взрывной рост за такой короткий период времени», — сказал Фрейзер.

Однако новый министр предупредил, что поиск решений сначала будет означать консультации с университетами и колледжами, чтобы понять их ситуацию.