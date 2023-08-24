Недавнее повышение ставок Банком Канады вызвало колебания на рынках недвижимости Канады, что привело к расхождению тенденций в крупных городах. Последствия этих повышений ставок были особенно заметны в Ванкувере, долине Фрейзер, Гамильтоне, Торонто и Оттаве, где сокращение числа сделок и умеренный рост цен ознаменовали отход от ранее сильного весеннего импульса.

Недавнее повышение ставок Банком Канады вызвало колебания на рынках недвижимости Канады, что привело к расхождению тенденций в крупных городах. Последствия этих повышений ставок были особенно заметны в Ванкувере, долине Фрейзер, Гамильтоне, Торонто и Оттаве, где сокращение числа сделок и умеренный рост цен ознаменовали отход от ранее сильного весеннего импульса.

В последнем специальном отчете о рынке жилья от Роберта Хога и Рэйчел Батталья из RBC Economics экономисты анализируют, как менялись рынки по всей стране в период с июня по июль, основываясь на ранних рыночных результатах местных агентств по недвижимости.

“В прошлом месяце снова появились хорошие новости со стороны предложения. Продавцы выставляют на продажу больше объектов недвижимости на всех рынках, о которых сообщалось ранее, по большей части продолжая многомесячные тенденции. Это помогло восстановить равновесие на рынках Онтарио и Британской Колумбии, которые значительно ужесточились весной. В случае сохранения, мы ожидаем, что рост цен продолжит замедляться в ближайшие месяцы”, – пишут авторы.

Рынок Монреаля демонстрирует признаки постепенного восстановления, поскольку продавцы возвращаются после периода низкой активности.

Экономисты РБК отмечают: “Увеличение числа новых предложений в июле, которое мы прогнозируем на уровне 7,0% в месячном исчислении (с учетом сезонных колебаний), помогло продлить восстановление продаж с весны”. Несмотря на это позитивное развитие событий, рынок по-прежнему сталкивается с проблемами: высокие процентные ставки и проблемы доступности сдерживают спрос, в то время как относительно низкие запасы ограничивают предложение. В результате рынок остается умеренно напряженным, поддерживая умеренный рост цен.

Цены как на отдельно стоящие дома, так и на кондоминиумы выросли, причем средняя стоимость этих типов недвижимости выросла в июле. Однако ожидается, что восстановление будет постепенным, учитывая сохраняющиеся проблемы на рынке.

Недавнее повышение ставок Банком Канады привело к усложнению и разнонаправленности канадских рынков недвижимости. В то время как в некоторых городах наблюдалось замедление активности и умеренный рост цен, другие продемонстрировали устойчивость, обусловленную экономической мощью и ростом населения. Дальнейший путь остается неопределенным, и экономисты RBC прогнозируют медленное и неровное восстановление, которое, вероятно, наберет обороты, как только процентные ставки начнут снижаться — история, которая, как ожидается, развернется в 2024 году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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