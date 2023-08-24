Министерство образования Квебека запрещает пользоваться телефонами на уроках в школе

Правительство Квебека прореагировало на требования родителей ограничить пользование телефонами школьниками и приняло решение.

Министр общественного образования Квебека Бернар Дрейнвиль (Bernard Drainville) объявил о полном запрете использования школьникам телефонов во время уроков во всех государственных школах.

Министерство образование разослало по всем районным образовательным комиссиям циркуляр, согласно которому с нового учебного года школьникам будет запрещено держать при себе телефоны во время уроков.

В циркуляре уточняется, что в том случае, если учитель сочтёт использование телефона необходимым (как правило, в учебных целях или же в конкретном случае, связанном со срочностью возможного звонка ученику), он имеет право позволить оставить телефоны при себе, но это разрешение всегда будет «одноразовым», то есть, касаться конкретного урока, проводимого именно этим учителем.

Предполагается, что в новом учебном году школьники должны будут отключить и сдать телефоны перед входом в класс или же оставить их в собственном шкафчике. Но это не обящательное требование, и каждая школа может выбрать собственный способ временной конфискации телефонов. В принципе, у каждой школы остаётся право решать вопрос самостоятельно, вплоть до запрещения иметь телефоны даже на переменах, но в циркуляре такого требования не содержится.

К тому же, согласно Закону об общественном образовании, частные школы не подпадают под требования циркуляра. Частные учебные заведения имеют право устанавливать собственные правила.

В принципе, положения директивы министра должны быть утверждены Советом министров, но утверждение нового требования ожидается буквально в самые ближайшие дни и, судя по всему, никаких сложностей в этом отношении не ожидается.

Вопрос лишь в том, как на практике школы собираются осуществлять требования — в каждом классе будет установлена большая коробка, в которую будут складываться телефоны? А как будет контролироваться ситуация, при которой нечистый на руку подросток возьмёт чужой телефон? (или же просто по ошибке?). Но главное, начало ограничению использования мобильных аппаратов в школах положено.