Правила ввоза продуктов питания в Канаду при возвращении после поездки

Какие правила ввоза продуктов в Канаду необходимо знать при возвращении из зарубежной поездки.

Период летних отпусков далеко не закончился, да и в другие времена года все мы путешствуем по миру. Совсем недавно мы рассказали о том, на какие суммы можно ввозить товары в Канаду при отсутствии в стране в течение определённого периода времени: – На какую сумму можно беспошлинно ввезти в Канаду купленные за границей товары.

Но существуют и другие важные правила, а именно, ограничения на ввоз определённого вида продуктов. Эти ограничения вводятся для защиты страны от возможных инфекций. Все страны мира такие ограничения устанавливают. Как постоянные, так и временные, устанавливаемые в случае эпидемий или же распространения грибков и вирусов.

Каковы же постоянно действующие правила, касающиеся ввоза продуктов:

Продукты, подвергшиеся обработке ввозить можно: Обработанные продукты, то есть те продукты, которые прошли один или неколько этапов обработки с точки зрения пищевой инженерии (так официально формулируется определение “обработанных продуктов”) Понятие это неоднозначно и очень общее, потому что степень изменения исходного сырья может изменяться очень сильно. Но в любом случае, это не сырые продукты. Проще говоря, если взять один пример, то виноград – это необработанный продукт, а изюм уже обработанный, потому что он прошёл процесс изменения в технологической цепочке. Виноградное вино – тем более, продукт обработанный.

Итак, продукты, подвергшиеся обработке, ввозить разрешается: Но есть ограничения на их количество. В принципе, разрешается ввозить до 20 килограммов таких продуктов (мёд, чай, кофе, чипсы, мюсли, сладости). Что касается растительного масла, то его можно ввозить в количествах до 50 литров. Разумеется, цена на эти товары не должна превышать максимально допустимые суммы (см. Максимальные суммы ввоза товаров).

Но в любом случае, ввозимые продукты должны ввозиться для личного использования, а не для торговли ими (в последнем случае действуют совершенно иные правила).

Сырые фрукты и овощи: Как правило, если ввозимый фрукт или овощ выращивается в Канаде, ввозить его нельзя во избежание заражения местных фруктов и овощей. А вот те фрукты и овощи, которые в стране не выращиваются, ввозить разрешается — бананы, например. Ещё раз подчёркнём, что фрукты и овощи, подвергшиеся обработке, ввозить можно. То есть, консервы из ананасов ввозите — не больше 50 кг и не больше, чем на определённую сумму, как указано выше.

Молочные продукты: Разрешается ввозить сыры, йогурт, мороженое. Ограничение действует то же, что и на обработанные продукты — до 20 килограммов или до 20 литров, и, опять же, для личного пользования. Заметим, что в правилах не указано, в какой упаковке такие продукты надо перевозить. По устоявшемуся мнению, сыры надо перевозить в герметичной упаковке, но это не более, чем заблуждение. Разумеется, если сыр сильно пахнет и вы везёте 20 килограммов сильно пахнущего сыра, то придётся упаковать во избежание проблем, но к таможне эта проблема отношения не имеет. Но!! Таможенник имеет право попросить заплатить дополнительную пошлину, если решит, что вы ввозите слишком много (20 кг) молочных продуктов. Закон не уточняет правила, этот момент остаётся на усмотрение таможенника.

Яйца: Ввоз в Канаду любых сырых яиц запрещён! Если яйца присутствуют в сладостях, в других блюдах — ввозите. Но не сырые яйца. Их конфискуют без разговоров (вряд ли кто-то потащит упаковку яиц из Европы, но вот из США — возможно).

Мясо и мясопродукты: При возвращении из поездки за границу никакие колбасы, сосиски, высушенное мясо, маринованное мясо, бекон, мясные шарики и прочие мясные продукты ввозить в Канаду нельзя. За одним, но важным исключением: разрешается ввозить мясные продукты, которые хранятся в герметично запакованной упаковке и которые хранятся при температуре окружающей среды, то есть, не нуждаются в холодильнике. Но в этом случае на упаковке должна располагаться этикетка производителя. Упаковывать лично нельзя, только магазинные продкты. Например, вы можете ввезти паштет, который был упакован на фабрике и куплен в магазине, не открывался и не обрабатывался вами лично. Но изготовленный самолично паштет или же уже вскрытую упаковку ввозить запрещено.

Алкоголь и табак: Требования простые — полтора литра вина (две бутылки по 0.7) или 1.14 литра крепких спиртных напитков и 8.5 литров пива. 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 граммов табака. Или 200 табачных палочек. Все эти продукты необходимо везти с собой, отправлять по почте запрещается.

За нарушение правил, за ложную информацию о количестве и видах ввозимых продуктов штраф варьируется от 500 долларов до 1300 долларов. К тому же, нарушитель попадает в регистр нарушителей и его будут серьёзней проверять в следующий раз. Если имела место попытка скрыть провоз табака или алкоголя, эти товары конфисковываются.