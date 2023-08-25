Walmart открыл новый магазин на Центральном рынке Монреаля

Компания Walmart решила открыть новый большой магазин на Центральном рынке Монреаля. Первый за десять лет.

Несмотря на рецессию и инфляцию, компания Walmart решила открыть очередной магазин в Квебеке. На сей раз, на территории известного Центрального рынка Монреаля (Marché central), где собраны десятки крупнейших магазинов самых известных брендов.

Новый Walmart был торжественно открыт 24 августе и стал первым магазином, который компания открыла за последние десять лет. Теперь в Квебеке 73 магазина Walmart. В этот магазин вложено 20 миллионов долларов, но Walmart уверен в успехе (и, надо сказать, основания для уверенности есть). Его площадь – 140 тысяч квадратных футов (примерно 14 тысяч квадратных метров), в нём должны работать 300 служащих – от подсобных рабочих до администрации. Компания всё ещё набирает персонал, так что никогда не поздно подать заявку.

По словами Сирила Байеро (Cyrille Ballereau), вице-президента квебекских филиалов Walmarta, кризис и инфляционные процессы не смогут остановить расширение компании, а покупатели лишь рады появлению нового конкурента, который и потеснит соперников, и принудит тех затормозить в том, что касается роста цен.

Около 40% площади нового Walmartа отведено под продукты питания, цены на которые (по заверениям администрации) будут весьма неплохи с точки зрения покупателей. От квебекской курятины до морепродуктов из Западной Канады, от свинины и говядины, до редких видов сыра и паштетов – всё это будет представлено на прилавках. По словам месье Байеро, Walmart поддерживает квебекского производителя, и около пятиста фермеров, фабрик, теплиц посталяют продукты в магазины компании. Но в магазинах представлены и продукты из Азии, из Ближнего Восток, с Карибских островов, из Латинской Америки, из Европы (в первую очередь, итальянские макаронные изделия). Магазин продаёт и кошерные продукты.

Разумеется, в новом магазине широко представлены одежда, обувь, кухонные принадлежности и другие товары. Есть и аптека. К тому же в нём будет работать и медицинская клиника – первая клиника в Волмарте в Квебеке.

На сегодня в новом Walmart 22 кассы, из которых 18 – кассы самообслуживания. Это соотношение, по мнению экспертов компании, соответствует тенденциям – люди всё чаще прибегают к услугам касс самообслуживания, но магазин готов изменить соотношение, если результаты покажут, что традиционных касс маловато.

Итак, Walmart решил внести свой вклад в битву с инфляцией. А заодно, и заработать! Верной дорогой идёте, товарищи!