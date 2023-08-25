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Экономика Бизнес На Центральном рынке Монреаля открылся новый Walmart
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Зал одного из магазинов Walmart.

На Центральном рынке Монреаля открылся новый Walmart

Megan Jorgensen Авг 25, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 63 Просмотров

Walmart открыл новый магазин на Центральном рынке Монреаля

Компания Walmart решила открыть новый большой магазин на Центральном рынке Монреаля. Первый за десять лет.

Несмотря на рецессию и инфляцию, компания Walmart решила открыть очередной магазин в Квебеке. На сей раз, на территории известного Центрального рынка Монреаля (Marché central), где собраны десятки крупнейших магазинов самых известных брендов.

Новый Walmart был торжественно открыт 24 августе и стал первым магазином, который компания открыла за последние десять лет. Теперь в Квебеке 73 магазина Walmart. В этот магазин вложено 20 миллионов долларов, но Walmart уверен в успехе (и, надо сказать, основания для уверенности есть). Его площадь – 140 тысяч квадратных футов (примерно 14 тысяч квадратных метров), в нём должны работать 300 служащих – от подсобных рабочих до администрации. Компания всё ещё набирает персонал, так что никогда не поздно подать заявку.

По словами Сирила Байеро (Cyrille Ballereau), вице-президента квебекских филиалов Walmarta, кризис и инфляционные процессы не смогут остановить расширение компании, а покупатели лишь рады появлению нового конкурента, который и потеснит соперников, и принудит тех затормозить в том, что касается роста цен.

Около 40% площади нового Walmartа отведено под продукты питания, цены на которые (по заверениям администрации) будут весьма неплохи с точки зрения покупателей. От квебекской курятины до морепродуктов из Западной Канады, от свинины и говядины, до редких видов сыра и паштетов – всё это будет представлено на прилавках. По словам месье Байеро, Walmart поддерживает квебекского производителя, и около пятиста фермеров, фабрик, теплиц посталяют продукты в магазины компании. Но в магазинах представлены и продукты из Азии, из Ближнего Восток, с Карибских островов, из Латинской Америки, из Европы (в первую очередь, итальянские макаронные изделия). Магазин продаёт и кошерные продукты.

Разумеется, в новом магазине широко представлены одежда, обувь, кухонные принадлежности и другие товары. Есть и аптека. К тому же в нём будет работать и медицинская клиника – первая клиника в Волмарте в Квебеке.

На сегодня в новом Walmart 22 кассы, из которых 18 – кассы самообслуживания. Это соотношение, по мнению экспертов компании, соответствует тенденциям – люди всё чаще прибегают к услугам касс самообслуживания, но магазин готов изменить соотношение, если результаты покажут, что традиционных касс маловато.

Итак, Walmart решил внести свой вклад в битву с инфляцией. А заодно, и заработать! Верной дорогой идёте, товарищи!

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