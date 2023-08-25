В Британии расследуют дело канадца, продававшего яды через Интернет

Расследование потенциальных преступлений, совершенных Кеннетом Лоу, канадским шеф-поваром, который продавал отравляющие вещества через онлайн-площадки, начало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Расследование потенциальных преступлений, совершенных Кеннетом Лоу, канадским шеф-поваром, который продавал отравляющие вещества через онлайн-площадки, начало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

В апреле этого года агентство получило разведданные, свидетельствующие о том, что большое количество людей в Великобритании купили отравляющие вещества на канадских веб-сайтах.

Список Интерпола, содержащий данные о 232 его британских клиентах, был передан в NCA от канадских властей, сообщает Times. Расследование показало, что 88 из этих людей умерли.

57-летний Лоу, бывший аэрокосмический инженер, был арестован и обвинен в Канаде в мае по двум пунктам обвинения в консультировании или пособничестве самоубийству.

Было зафиксировано более 1200 фактов покупки отравляющих веществ людьми в 40 странах.

Как отметили в британском агентстве по борьбе с преступностью, имеются сложности с расследованием, поскольку связь между продажей веществ и смертью покупателей доказать очень трудно. Агентство добавило, что на этом раннем этапе не было такой «подтвержденной связи» ни в одном из 88 случаев.