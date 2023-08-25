Члены профсоюза заблокировали подвоз продуктов в магазины Metro в Канаде

Члены профсоюза Unif, представляющего интересы 3700 бывших работников сети магазинов Metro, заблокировали подъезды к магазинам Metro в Торонто 23 августа.

Члены профсоюза Unif, представляющего интересы 3700 бывших работников сети магазинов Metro, заблокировали подъезды к магазинам Metro в Торонто 23 августа.

Увольнения прошли во всех 27 магазинах Metro в Торонто. Президент канадского отделения профсоюза Unifor Лана Пейн заявила, что если руководство Metro не выйдет с серьезным предложением на переговоры с профсоюзом, это быстро не кончится.

«Metro должна сесть за стол переговоров с серьезным проклятым предложением, потому что это не закончится в ближайшее время», — подчеркнула она. Профсоюзный лидер добавила, что работники не готовы мириться с рекордными прибылями торговой сети и зарплатой гендиректора наряду с низкими зарплатами персонала.

Отмечается, что заблокированы оказались поставки свежих продуктов во все магазины сети Metro провинции, включая сеть Food Basics. В сети уже заявили, что не поддадутся на давление бастующих.

«Это неприемлемо, — заявила пресс-секретарь Metro Мари-Клод Бэкон. — Из такой тактики не будет найдено никакого решения».

Ранее компания предлагала сделку, согласно которой, оплата труда сотрудников, работающих полный рабочий день и пожилых, занятых неполный рабочий день, повышалась на $3,75 в час, а для занятых неполный рабочий день — на $1,05 в первый год и $0,9 в последующие три года. Компания предлагала также оплачивать больничный для частично занятых, увеличить пособия и пенсии, но предлагала увеличить рабочую неделю для штатных сотрудников с 37 до 40 часов в неделю. 29 июля работники профсоюза отклонили предварительное соглашение с Metro.

Теперь в компании пожаловались в Совет по трудовым отношениям Онтарио, утверждая, что профсоюз «нарушил свою обязанность добросовестно вести переговоры и прилагать все разумные усилия для переговоров по коллективному договору».

Напомним, ранее портовые рабочие Британской Колумбии выиграли спор с работодателями, добившись значительного повышения зарплат в результате многодневной забастовки. Работодатели обратились к правительству с требованием не допустить повторения таких забастовок.