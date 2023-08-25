Лесные пожары в Западной Канаде пощадили католические церкви

Лесные пожары, нанесшие разрушения Британской Колумбии и Северо-Западным территориям Канады, очевидно, пощадили католические церкви, хотя того же нельзя сказать о многих других зданиях.

Лесные пожары, нанесшие разрушения Британской Колумбии и Северо-Западным территориям Канады, очевидно, пощадили католические церкви, хотя того же нельзя сказать о многих других зданиях.

По состоянию на 22 августа было подтверждено, что более 50 построек разрушены или частично разрушены в Западной Келоуне в канадской провинции Британская Колумбия Большая часть поселения Энтерпрайз на Северо-Западных территориях сгорела.

Епископ Джон Хансен из епархии Маккензи-Форт-Смит предоставил обновленную информацию по электронной почте, которую он разослал прихожанам 18 августа, на следующий день после завершения 12-часовой эвакуационной поездки из Йеллоунайфа в Альберту. Он рассказал о разрушениях, которые он видел, проезжая через Энтерпрайз, деревню, которую описали как «уничтоженную на 90%» после огненных разрушений. В Энтерпрайзе проживает около 105 человек.

«Я проезжал туда вчера, и это было самое близкое к апокалиптической пустоши изображение, которое я когда-либо видел», — написал епископ Хансен.

Между тем, более 35 000 жителей Британской Колумбии пострадали от приказа об эвакуации из-за более 380 лесных пожаров, которые в настоящее время бушуют в прибрежной провинции в условиях чрезвычайного положения. Некоторые из передовых мест ожесточенной битвы с огнем включают озеро Шусвап и Озерную страну, а также Западную Келоуну.

21 августа начальник пожарной охраны Западной Келоуны Джейсон Бролунд мрачно описал то, что произошло накануне вечером, как «100 лет тушения пожаров за одну ночь».

Епископ Хансен сказал, что, несмотря на трудности, он стал свидетелем лучших проявлений человечества в условиях отчаяния. Во время поездки он увидел множество фермерских дворов на севере Альберты, которые «были только что скошены и имели большие, нарисованные вручную вывески, предлагающие бесплатный кемпинг всем, у кого есть палатки и автофургоны».

«Следующие несколько дней — это всего лишь вопрос ожидания того, что будет дальше», — написал епископ Хансен. «Все наши сотрудники и духовенство в безопасности и находятся на учете, хотя они были рассеяны по ветру самолетами и дорогами. Продолжайте молиться, прося о чуде обильных дождей для нашей пересохшей земли».

В Канаде пожарных называют героями, поскольку лесные пожары в течение всего лета охватили большую часть страны. На пресс-конференции 20 августа начальник пожарной охраны Лейк-Кантри Даррен Ли из Западной Келоуны заявил: «На протяжении тысячелетий обычные люди становились воинами, чтобы защищать свои деревни, защищать своих соседей и знаете, есть люди, работающие посменно по 36–48 часов, и они терпят поражение».