Новым послом на Украину Канада направит правительственную чиновницу с многолетним стажем Наталку Симос, имеющую связи с украинской диаспорой, 24 августа сообщает пресс-служба МИД Канады.

Новым послом на Украине Канада направит правительственную чиновницу с многолетним стажем Наталку Симос, имеющую связи с украинской диаспорой, 24 августа сообщает пресс-служба МИД Канады.

Симос станет «глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины», сообщила пресс-служба канадского внешнеполитического ведомства.

«Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде, она готова содействовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях», — уточняется в сообщении.

Напомним, 29 марта министр финансов Канады Христей Фриланд заявил о предоставлении киевскому режиму кредита в размере $1,8 млрд на покрытие дефицита бюджета и оплаты социальных услуг, включая медицинские услуги.

Отметим, наибольший объем военной и финансовой помощи предоставляется Украине правительством США (около $47,9 млрд). Канада находится далеко не в лидерах по объемам помощи Киевскому режиму. Суммарно с еще 5 европейскими странами Канада предоставила Украине $1,55 млрд помощи.