Запущен глобальный фонд по защите биоразнообразия

Напомним, что в декабре прошлого года участники 15-й конференции ООН по биоразнообразию (COP15) приняли Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу сохранения биоразнообразия. В документе прописано обязательство защитить не менее 30% суши и воды Земли к 2030 г. Отсутствие финансирования было одной из причин, по которой предыдущее соглашение по биоразнообразию, заключенное в 2010 г., не достигло своих целей. Одна из 23 целей новой программы – помочь мобилизовать представителей государственного и частного секторов для направления $200 млрд в год на природоохранные инициативы, при этом развитые страны будут вносить не менее $20 млрд из этой суммы каждый год к 2025 г.