Запущен глобальный фонд по защите биоразнообразия

В Ванкувере 24 августа состоялась встреча представителей 185 стран для создания фонда поддержки глобальной охраны окружающей среды. ООН призвала делать взносы.
Напомним, что в декабре прошлого года участники 15-й конференции ООН по биоразнообразию (COP15) приняли Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу сохранения биоразнообразия. В документе прописано обязательство защитить не менее 30% суши и воды Земли к 2030 г. Отсутствие финансирования было одной из причин, по которой предыдущее соглашение по биоразнообразию, заключенное в 2010 г., не достигло своих целей. Одна из 23 целей новой программы – помочь мобилизовать представителей государственного и частного секторов для направления $200 млрд в год на природоохранные инициативы, при этом развитые страны будут вносить не менее $20 млрд из этой суммы каждый год к 2025 г.
Как передает Reuters, представители общественной организации Avaaz на встрече в Ванкувере заявили, что глобальному рамочному фонду биоразнообразия, чтобы считаться действующим, к декабрю этого года необходимо $200 млн от как минимум трех доноров. Канада сообщила, что внесет 200 млн канадских долларов ($147,20 млн), Великобритания – 10 млн фунтов стерлингов ($12,60 млн). «У нас хорошее начало. Теперь мы призываем страны и другие источники принять дополнительные обязательства, чтобы первые проекты в рамках нового фонда могли быть запущены в следующем году», – сказал исполняющий обязанности исполнительного секретаря Конвенции ООН о биологическом разнообразии Дэвид Купер.
Фонд, созданный 24 августа, управляется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) – механизмом, созданным в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который за последние 30 лет выделил более $23 млрд на тысячи проектов. Бедные страны будут иметь приоритет и получат более трети средств, при этом целевые 20% будут направлены на проекты помощи коренным народам, говорится в заявлении ГЭФ.
«Представители стран собрались в Ванкувере, чтобы изменить ситуацию к лучшему для здоровья планеты и людей. Это чрезвычайно позитивный момент, который запомнится надолго», – отметил генеральный директор и председатель ГЭФ Карлос Мануэль Родригес, высказывание которого приводит пресс-служба ГЭФ.