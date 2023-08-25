В канадском городе Черчилл началось «нашествие» белых медведей

Канадский город Черчилл наводнили белые медведи. Населенный пункт расположен на побережье Гудзонова залива в Манитобе и носит неофициальное название «столицы белых медведей», поскольку находится на пути миграции этих хищников.

Канадский город Черчилл наводнили белые медведи. Населенный пункт расположен на побережье Гудзонова залива в Манитобе и носит неофициальное название «столицы белых медведей», поскольку находится на пути миграции этих хищников. Однако в 2023 году в Черчилл пришло в четыре раза больше медведей, чем обычно.

В городе постоянно проживает около 900 человек. Каждый год в период с июля по ноябрь сотни белых медведей (Ursus maritimus) прибывают в город и прилегающие территории Гудзонова залива.

За безопасностью следят сотрудники службы охраны природы из финансируемой правительством городской программы оповещения о белых медведях (PBAP). Они получают звонки от местных жителей, заметивших хищников, и либо прогоняют их, либо помещают в специальный центр, также известный как «медвежья тюрьма». Затем медведей выпускают обратно в дикую природу подальше от человеческого жилья.

По состоянию на середину августа, служба получила 76 звонков. Для сравнения – в 2022 году их было всего 18. Эксперты заключили, что количество медведей увеличилось, и, вероятно, вскоре их станет еще больше.

В качестве причины «нашествия» специалисты назвали изменения морского льда из-за потепления. Обычно белые медведи проводят зиму на льду залива, охотясь на тюленей. Весной лед тает, и они направляются вглубь континента, а осенью возвращаются обратно. Некоторые идут через Черчилл, другие – через Онтарио и Нунавут.

Но в последнее время, по словам исследователей, в других частях Гудзонова залива лед формируется медленнее, чем в Черчилле, поэтому хищникам приходится менять пути миграций. Ученые также отметили, что хотя люди стали чаще видеть белых медведей, общая численность этого вида сокращается. Так, только за последние пять лет популяция в Гудзоновом заливе сократилась на 27%.