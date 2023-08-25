За что в школе надо платить, а за что не надо

За что надо платить в школах Квебека, а за что не надо

Когда родители должны платить в ходе учебного процесса, а что является бесплатным. Запомните эти сведения.

Итак, родителей можно поздравить: С новым годом! Не забыли? Начинается новый учебный год, все рады, довольны, счастливы, особенно школьники, которым лето надоело за пару месяцев отдыха (шутка, шутка). Но, наверно, полезно знать, за что родители учеников должны платить, а за что не обязаны. Речь, конечно, о Квебеке.

Итак, в общественных школах за образование платить не надо. Никакие “административные расходы”, “внесение в реестр” и прочее не должны возлагаться на родителей. Иногда так бывает, хотя редко. Но в последние годы такая практика практически исчезла.

В Квебеке учится дети обязаны до достижения возраста в 16 лет, и образование в общественных школах официально бесплатно.

Частные школы платны. Что касается частичного возмещения взносов, всё зависит от заведения и спонсоров его. В частную школу также могут принять ребёнка на полное содержание, но речь идёт, опять же, о политике учебного заведения и от того, докажут ли родители, что у них средств на частную школу нет, а ребёнка в такое заведение отправить хочется. Случаи такие редки и, как правило, всё равно придётся самим родителям нести дополнительные расходы.

Что касается возмещения сопутствующих расходов, то Закон тоже точен и конкретен: Родители не платят за ремонт школьных помещений, за свет, за замену мебели, за покупку новых школьных досок или столов, за компьютеры, за компьютерные программы, за приглашение на лекции специалистов. Никакие премиальные учителям родители тоже не должны оплачивать.

Важно знать и следующее: Родители не должны платить за учебные экскурсии (регулярно школа вежливо просит доплатить немного за аренду экскурсиооного автобуса или возместить часть расходов на билеты в музей, например). Родители не платят за учебники и за дополнительные материалы по темам уроков.

К дополнительным материалам относятся словари, художественная литература по теме урока, музыкальные инструменты, лабораторные материалы, используемые на соответствующих уроках, калькуляторы, планшеты, ноты и т.д. Но так как все эти книги и другие материалы ребёнок получает бесплатно, его просят вернуть их по окончании учебного года, чтобы следующие дети могли ими воспользоваться. Посему родителей просят учить своё чадо аккуратно относиться к учебным материалам, предоставляемым школой.

Закон об обязательном общественном образовании (Loi sur l’instruction publique) во всех этих моментах категоричен – все эти элементы бесплатны. Точнее, их родители оплачивают школьным налогом, который ежегодно выплачивается государству.

Но есть и вещи, за которые родители платят, хотя эти вещи относятся к учебному процессу:

Униформа – за неё надо платить, если в школе принято носить форму (случаи в общественных школах редкие, но в частных всегда).

Карандаши и авторучки.

Расходные материалы, которые дети используют на уроках (бумага, из которой они что-то вырезают, например). В расходные материалы входят и кисточки, используемые на уроках рисования, хотя иногда школа может их выделить (но не обязана).

Документы, которые ребёнок не может передать следующему поколению – например, материалы, где надо заполнять ответы на вопросы.

Материалы, которые нельзя передавать по-гигиеническим требованием (например, наушники).

Родителей могут попросить самих купить и духовые музыкальные инструменты – их передавать нельзя как раз из-за требований гигиены (например, флейты).

Родители платят за дополнительные экскурсии (которые не входят в учебную программу). Платят за воспитателей, которые следят за детьми во вне учебное время (например, ребёнка привозят рано утром из-за того, что родители отправляются на работу, или, наоборот, оставляют до вечера, услуги воспитателей за это время платны).

Родители платят за кружки по интересам, если те не входят в учебную программу.

Родители платят за еду (исключения допускаются для семей с маленьким доходом).

Но в любом случае, если родители считают, что с них берут слишком много денег за платные услуги, а у них маленькие зарплаты, рекомендуется обратиться к школьной администрации, которая поможет, если это возможно, отменить плату по предоставлении соответствующих документов (декларации о доходах, как правило). Разумеется, в любом случае, родители имеют право уточнить, на каком основании с них просят плату за такие-то мероприятия и попросить у администрации отчёт о расходах, за которые они вносили плату, а дирекция обязана подробный отчёт предоставить.