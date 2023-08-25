5 новинок eTVnet, которые нельзя пропустить!

Вам больше не нужно тратить драгоценные минуты отдыха на поиски интересных фильмов и сериалов! С нашим коротким телегидом вам всегда есть что посмотреть вечером. Подписывайтесь на интерактивное ТВ eTVnet и включайте одну из (или все пять!) новинок этой недели!

Вам больше не нужно тратить драгоценные минуты отдыха на поиски интересных фильмов и сериалов! С нашим коротким телегидом вам всегда есть что посмотреть вечером. Подписывайтесь на интерактивное ТВ eTVnet и включайте одну из (или все пять!) новинок этой недели!

Без меня

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Танцы насмерть

Москва. 2070-е годы. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены – непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города. Парень с улиц по имени Костя попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира.

Ржев

По мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева “Искупить кровью”. 1942 год. Ржевская битва. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих.

Индиго

Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Они – Индиго, люди будущего. Они чувствуют опасность, понимают язык животных, читают мысли и помнят свои прошлые жизни. Они понимают, что на них началась охота…

Все или ничего

Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков, все идет не по плану.

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